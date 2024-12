A- A+

ACUSAÇÕES Jay-Z vira alvo de denúncia de estupro contra jovem de 13 anos junto a P. Diddy O rapper nega as alegações, que classifica como "horrendas"

O rapper e empresário Shawn Carter, conhecido como Jay-Z, enfrenta acusações de estupro contra uma adolescente de 13 anos em 2000. Segundo a denúncia, Sean Combs, também famoso como Diddy ou Puff Daddy, teria participado do ato.

A denúncia foi incluída em um processo federal já em andamento desde outubro, que inicialmente tinha apenas Diddy como réu.

O caso veio à tona neste domingo (8). As informações foram divulgadas pelo portal NBC News.

A denúncia

De acordo com a vítima, identificada apenas como "Jane Doe" para preservar sua identidade, o incidente aconteceu após o MTV Video Music Awards, em Nova York.

A então adolescente relatou ter sido abordada na entrada do Radio City Music Hall por um motorista que trabalhava para Diddy.

O homem teria afirmado que ela "se encaixava no que Diddy estava procurando" e a convidado para uma festa após o evento.

No local, ela teria sido instruída a assinar um acordo de confidencialidade, mas não recebeu uma cópia do documento.

Após consumir uma bebida que a deixou "tonta e desorientada", ela foi levada a um quarto para descansar. Nesse momento, segundo a denúncia, Diddy e Jay-Z entraram no cômodo e a estupraram.

Resposta de Jay-Z

A Roc Nation, empresa de Jay-Z, usou seu perfil no X para negar as acusações. Em comunicado oficial, o artista reafirmou sua inocência.

“Meu advogado recebeu uma tentativa de extorsão, chamada de ‘carta de cobrança’, de um ‘advogado’ chamado Tony Buzbee. O que ele calculou foi que a natureza dessas acusações e o escrutínio público me fariam querer chegar a um acordo. Não, senhor! Isso teve o efeito oposto! Fez-me querer expô-lo como a fraude que você é. Então, não, eu não darei nem UM CENTAVO”, escreveu Jay-Z na carta aberta.

Em meio as acusações, o rapper disse: “Essas acusações são tão horrendas por natureza que eu o imploro: registre uma denúncia criminal, não uma ação civil! [...]. Esse advogado, sobre quem fiz algumas pesquisas, parece ter um padrão recorrente de encenar esse tipo de teatro!”.

Jay-Z ainda expressou apoio à vítima e disse, em relação às acusações, que seu único pesar é em relação a sua família: esposa e filhos, que terão que lidar com as repercussões na imprensa e “farão perguntas sobre a natureza dessas alegações”.

“Mal posso esperar para mostrar a você o quão diferente eu sou”, finalizou.

Shawn Corey Carter, nascido em 4 de dezembro de 1969, no Brooklyn, é um dos maiores nomes do hip hop, tanto na música quanto nos negócios.

Casado com Beyoncé, com quem três filhos, ele construiu uma carreira sólida como rapper e empresário, alcançando enorme influência no cenário global.



