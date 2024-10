Jenna Fischer, a Pam de 'The Office', revela diagnóstico de câncer de mama

A- A+

Jenna Fischer, a atriz mais conhecida por seu papel como Pam Beesly em "The Office", revelou nesta terça-feira que, em dezembro, recebeu um diagnóstico de câncer de mama triplo positivo. Mas, segundo ela, agora já está livre após tratamento bem-sucedido.

"Agora estou livre do câncer", disse Fischer, de 50 anos, implorando a seus quase 4 milhões de seguidores no Instagram para consultar seus médicos e agendar consultas anuais de mamografia. "Se eu tivesse esperado mais seis meses, as coisas poderiam ter sido muito piores. Poderia ter se espalhado."

Ela disse que fez uma cirurgia em janeiro para remover o tumor que os médicos encontraram. Isso foi seguido por "12 rodadas de quimioterapia semanal" e "três semanas de radiação", disse sua postagem.

“Estou feliz em dizer que estou me sentindo ótima”, disse Fischer, que também é autora e coapresentadora de um podcast popular sobre “The Office” com Angela Kinsey, ex-colega de elenco do programa. Fischer disse que segue um plano de tratamento que inclui infusões de terapia direcionada.

Além de seu papel em “The Office”, série que foi ao ar na NBC por oito anos e está entre os programas mais populares da história da televisão, Fischer também atuou em comédias populares, incluindo “Escorregando para a glória” e a versão musical do filme “Garotas malvadas”, interpretando a mãe da personagem principal.

A notícia do diagnóstico da atriz chocou os fãs, que escreveram milhares de mensagens de apoio na seção de comentários de sua postagem no Instagram. Fischer disse que usava perucas para esconder sua perda de cabelo para manter seu diagnóstico privado até que estivesse pronta para compartilhar a notícia.

O Dr. Cesar Santa-Maria, oncologista e professor associado da Johns Hopkins, revisou a postagem de Fischer e disse que ela havia sido diagnosticada com um “subtipo agressivo de câncer de mama”. “Mas por causa dos tratamentos que temos agora”, continuou Santa-Maria, “é o mais curável. Vinte anos atrás? Não era o caso.”

Detectar o tumor logo no início, quando ele estava no Estágio 1, foi essencial para que ela tivesse um tratamento bem-sucedido, disse Santa-Maria. Mulheres com risco médio de câncer de mama devem conversar com seus médicos sobre fazer suas mamografias anuais a partir dos 40 anos, ele acrescentou.

"Mais uma vez, não pule sua mamografia", escreveu Fischer, lembrando seus seguidores que outubro é o Mês de Conscientização sobre o Câncer de Mama. Ela disse que Michael Scott "estava certo. Façam exames, moças."

