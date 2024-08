Jennifer Lopez pede divórcio exatamente 2 anos após festa de casamento com Ben Affleck

A- A+

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão se divorciando após pouco mais de dois anos de casamento. A atriz entrou com o pedido de divórcio nesta terça-feira (20), no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, de acordo com a revista Variety. A data oficial de separação está registrada como 26 de abril.

Lopez, de 55 anos, e Affleck, de 52 anos, se casaram em Las Vegas em julho de 2022, depois de reavivar seu relacionamento de duas décadas atrás, que na época foi chamado de “Bennifer”. Uma segunda cerimônia foi realizada no estado americano da Geórgia em 20 de agosto de 2022 — há exatamente dois anos.

Lopez e Affleck fizeram dois filmes juntos: “Gigli”, de Martin Brest, em 2003, e “Jersey Girl”, de Kevin Smith, em 2004.





Ambos se casaram e divorciaram-se nos anos seguintes — Lopez com Marc Anthony e Affleck com Jennifer Garner. Então, os dois começaram um relacionamento público novamente há cerca de três anos, amplamente compartilhado nas redes sociais.

Lopez também abordou explicitamente o relacionamento em seu álbum mais recente, “This Is Me … Now,” uma sequência de seu álbum de 2002 “This Is Me … Then,” que também discutia seu relacionamento na época com Affleck. Affleck apareceu no filme “This Is Me … Now: A Love Story,” uma fantasia estrelada por celebridades de 65 minutos centrada na música do novo álbum. Lançado no Prime Video em fevereiro, o filme apresenta Affleck com maquiagem prostética interpretando um âncora envelhecido e cínico.

Em maio, Lopez cancelou sua turnê de verão “This Is Me… Now”, com uma declaração que dizia: “Jennifer está tirando um tempo para estar com seus filhos, família e amigos próximos.”

