A- A+

shows Joanna se apresenta no Projeto Seis e Meia nesta sexta (9); abertura de Pabllo Moreno A carioca vem com o espetáculo "Clássicos da Música Brasileira", cantando grandes nomes da MPB

Na edição de agosto, o Projeto Seis e Meia recebe um dos principais nomes da música romântica brasileira: a cantora Joanna sobe ao palco do Teatro do Parque nesta sexta (9). A abertura da noite, às 18h30, será do cantor e compositor Pabllo Moreno.

Com 45 anos de carreira e milhões de discos vendidos, a carioca Joanna traz ao Seis e Meia o espetáculo “Clássicos da Música Brasileira”, um repertório de 18 canções de nomes emblemáticos da da música brasileira: Roberto Carlos, Chico Buarque, Gonzaguinha, Moraes Moreira, Caetano Veloso, Lulu Santos, Guilherme Arantes, Ronaldo Bastos, Márcio e Lô Borges, Renato Teixeira, entre outros.

Antes de Joanna, o cantor e compositor Pabllo Moreno sobe ao palco, às 18h30, abrindo a noite. Com influências do samba, baião, jazz, bossa nova e outros ritmos, Pabllo apresentará canções próprias, no formato voz e violão.

Estão no repertório canções dos seus dois primeiros álbuns, "Blues e Baião" (2016) e "Contemplação" (2022), e releituras de nomes consagrados da música popular brasileira, como Dominguinhos e Belchior.

SERVIÇO

Projeto Seis e Meia - com Joanna e Pabllo Moreno

Quando: Sexta (9), 18h30 (abertura da casa às 18h)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício 81, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 60 (meia entrada), na loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e no Sympla



Veja também

shows Joca (RJ) e Uana (PE) se apresentam no Estelita nesta sexta (9)