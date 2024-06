A- A+

famosos João Guilherme mandou recado para Bruna Marquezine com post de Dia dos Namorados? Web diz que sim "Nós devemos ficar juntos por toda eternidade", escreveu João Guilherme depois que atriz postou foto com buquê de rosas vermelhas

Apontados como um casal por internautas, Bruna Marquezine e João Guilherme pareciam sintonizados em suas postagens referentes ao dia dos namorados. A atriz apareceu em um story, no Instagram, segurando um buquê de rosas vermelhas; já o filho de Leonardo e também cantor surgiu em uma foto com um ramalhete de tulipas rosas. Mas a concordância entre ambos não parou por aí, de acordo com os fãs.

“A legenda respondendo a música que a Bruna postou”, disse uma fã na caixa de comentários da publicação do cantor, de 22 anos.

Ao publicar o story, Marquezine, de 28 anos, usou como trilha sonora a música “Will you love me tomorrow”, do grupo musical feminino The Shirelles, lançada em 1960. Em tradução para o português, o título da canção trata-se da pergunta: “Você irá me amar amanhã?”

Com flores rosas na mão, João Guilherme, por sua vez, teria respondido a atriz em sua publicação, feita na noite da última sexta-feira (13). Na legenda da foto, ele escreveu trechos da música “We belong together”, de Ritchie Valens, de 1958:

“Você é minha, e nós devemos ficar juntos. Sim, nós devemos ficar juntos por toda eternidade”, escreveu.

Na publicação, Maisa, amiga de ambos, até comentou sobre João ter passado o dia dos namorados acompanhado. E brincou, pedindo a Deus para receber a mesma graça “Pelo menos um de nós comemorou o 12 de junho. Que essa bênção caia sobre mim também. Amém, Pai”.

Em uma outra publicação, na quarta-feira (12), dia dos namorados, a atriz até comentou a foto de João: “Lindo”, ao lado de um emoji com corações.

Clima de romance?

Os rumores sobre o casal já vêm de meses. No final de abril, viralizou no X (ex-Twitter) uma foto em que Bruna apareceu no colo de João Guilherme em uma reunião de amigos. Semanas antes, eles foram vistos juntos durante um evento da grife Carolina Herrera, em São Paulo.

Pouco tempo antes, os dois também foram ainda observados curtindo shows no Lollapalooza. Já no início do ano, estiveram juntos em uma praia de Fernando de Noronha, em Pernambuco, para onde foram na companhia de outros amigos.

Veja também

CIRURGIA Ivete Sangalo aparece imobilizada e revela cirurgia no braço; saiba detalhes