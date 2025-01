A- A+

CINEMA Jude Law se questionou sobre interpretar Vladimir Putin no cinema: 'Como vou fazer isso?' O ator será parte do elenco de 'The wizard of Kremlin', filme baseado no romance de Giuliano da Empoli

Jude Law é um dos atores mais requisitados de sua geração. Sua versatilidade e talento fazem com que o intérprete britânico consiga passar de galã em "O amor não tira férias" a um agente veterano em "The Order". Nos próximos meses, o artista terá um novo desafio pela frente: ele assumirá o papel do presidente russo Vladimir Putin no filme "The wizard of Kremlin".

Foi em uma entrevista para a revista Deadline que o ator de 52 anos falou sobre seu novo papel, que se concentrará no início da carreira política do mandatário.

“Ainda não comecei a trabalhar nisso. Quero dizer, já comecei, mas neste momento parece um Everest para escalar, então estou nas colinas olhando para cima e pensando: ‘Oh Deus, o que eu disse?’”, confessou Law, reconhecendo a controvérsia que o personagem lhe causa.

Após garantir que não é a primeira vez que se “arrepende” ao aceitar um projeto importante, o ator alertou: “Muitas vezes me sinto assim quando digo sim. Eu pensava: ‘Meu Deus, como vou fazer isso?’. Mas, enfim, isso é algo que eu preciso resolver.”

Inspirado no bestseller de Giuliano da Empoli, publicado em 2023, "The wizard of Kremlin" se passará na Rússia dos anos 1990, após o colapso da URSS. Lá, Vadim Baranov (Paul Dano), um artista que se torna produtor de TV e distorce a verdade com mentiras e as notícias com propaganda, vai conduzindo a sociedade como um grande reality show enquanto trabalha no coração do poder russo. “Só o amor por Ksenia, a magnética e livre, pode tirá-lo desse jogo perigoso”, alerta a sinopse do filme.

Alicia Vikander no elenco

Dirigido por Olivier Assayas, esta adaptação cinematográfica contará também com figuras como Alicia Vikander, Zach Galifianakis e Tom Sturridge.

“The wizard of Kremlin se propõe a contar a história de Baranov e, através de seus olhos, revelar os escuros segredos do regime que ele ajudou a construir”, adiantou o diretor e também roteirista em uma entrevista à Variety.

Após garantir que a história estará centrada em seus personagens, Assayas reconheceu que esses “papéis emocionantes” só podem ser interpretados por atores fortes. “Além das paixões dos homens que navegam pelos perigosos fluxos da política moderna, vemos o poderoso alcance cinematográfico da História em processo. É drama, é ação, é sobre tentar dar sentido ao caos que está transformando nosso mundo das formas mais estranhas e perturbadoras”, relatou.



Segundo informações, os criadores do projeto não entraram em contato com a Presidência russa para relatar essa história.

“Vimos informações sobre isso (o filme), mas não sabemos nada a respeito. Não sabemos exatamente sobre o que se trata, qual é a trama, etc. Ninguém nos contatou”, disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, em sua coletiva de imprensa diária.

Perda da mãe

Jude Law está em um ótimo momento profissional. Enquanto se prepara para esse personagem que o trará de volta às telonas nos próximos meses, o ator já está no catálogo do Disney+ com a série "Star Wars: Skeleton Crew" e acaba de aparecer no filme de ação e suspense "The Order". Além disso, em dezembro passado, o galã britânico recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood como reconhecimento pela sua carreira.

No entanto, sua vida pessoal não tem a mesma sorte. No final de 2024, o ator perdeu sua mãe, Margaret, o que fez com que sua cerimônia na icônica rua de Los Angeles fosse adiada por algumas semanas.

“Soube que originalmente a cerimônia seria realizada há algumas semanas. E, na verdade, perdi minha mãe, então tivemos que adiá-la. Mas, de uma maneira muito estranha, como uma espécie de presente final, isso fez com que alguns membros da minha família pudessem estar aqui”, contou o homenageado.

Law esteve acompanhado de sua esposa Phillipa Coan e seus dois filhos mais velhos: Rafferty, de 28 anos, e Iris, de 24.

“Sinceramente, todo o evento foi uma experiência bastante emotiva e, obviamente, uma ocasião muito pessoal e realmente comovente”, concluiu emocionado e agradecido.

