A- A+

CELEBRIDADES Juliana Baroni lembra tempo de paquita e de viagem com Xuxa e Ayrton Senna Aos 46 anos, a atriz e roteirista, participou do podcast ''Pode, não pode, depende'', apresentada por outra paquita, Bianca Rinaldi

Duas ex-paquitas dividiram suas experiências no início da carreira, por volta dos 11, 12 anos. Hoje atriz e roteirista, Juliana Baroni participou do podcast "Pode, não pode, depende'', apresentado pela antiga colega do elenco da Xuxa Bianca Rinaldi.



Nascida em Limeira, no interior de São Paulo, Juliana lembrou a saudade da mãe, que ficou na sua cidade natal no começo de seu ingresso na TV. A tônica do papo foram as agruras da adolescência para as meninas.

- Eu tinha 11 anos, vomitava de cólica e passei a ter uma realidade muito diferente da que eu tinha. No começou cheguei a morar um tempinho na casa da Xuxa. Um dia, ela perguntou se eu tinha biquíni, pediu para que eu pegar pois iríamos viajar para Angra dos Reis. E, de repente, o Ayrton Senna chegou para pegar a gente.

Bianca ressaltou que Juliana era muito magrinha e podia comer tudo, inclusive "sorvetes enormes". Até sua família se estruturar no Rio, Juliana ainda morou na casa de outra paquita, a hoje atriz Letícia Spiller.

As duas conversaram ainda sobre sexualização precoce e sobre suas relações com as filhas e filhos, hoje adolescentes. Além de como foi a realização do maior sonho.

- Minha filha pede para ser atriz, mas eu estou segurando. Acho que primeiro ela tem que viver a infância dela por completo. Eu vivi minha infância até os 11 anos, depois eu virei adulta - ressaltou Juliana, que tem uma menina de dez anos.

Documentário das Paquitas

Depois da série documental "Xuxa, o documentário", do Globoplay, chegou a hora de as Paquitas ganharem uma produção sobre si. E a equipe acaba de contar com a ajuda da Rainha dos Baixinhos para captar imagens antigas dos programas "Clube da criança", da TV Manchete, e "Show da Xuxa", ambos exibidos nos anos 1980.

A apresentadora fez um stories no Instagram pedindo a fãs para contribuir com gravações da época.

"O doc das Paquitas vem aí recheado de imagens incríveis! E pra ficar melhor ainda, buscamos imagens com fãs ou baixinhos que estiveram nas gravações que tenham programas gravados desse período específico: 'Clube da criança', TV Manchete, e 'Xou da Xuxa', TV Globo (de 1986 até junho de 1987)", escreveu ela. "Se você tem a gravação de qualquer um desses programas em fita VHS, DVD, ou qualquer outra mídia, entre em contato no email: [email protected]".

"Clube da criança" foi o programa de estreia de Xuxa na TV, em 1983. Era um programa de auditório, com desenhos animados, em que ela interagia com o público infantil sempre usando roupas chamativas e coloridas. Tornou-se, portanto, superpopular, chamando a atenção da Globo, que a contratou em 1986.

Na emissora, passou a comandar o "Xou da Xuxa", programa com muita música, cenários superproduzidos e brincadeiras, que dura até 1992.

Veja também

PARABÉNS Wagner Moura comemora aniversário no Recife, com festa junina