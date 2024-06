Veja filhos de Faustão, Lenny Kravitz e outros que já disseram que não querem a fortuna dos pais

A- A+

Herdar ou não herdar? Eis a questão. Para alguns filhos de famosos, não há muito o que pensar: conquistar seu próprio patrimônio, sem depender da fortuna dos pais, é o único caminho possível. Pelo menos é o que eles dizem.

Recentemente, João Guilherme Silva, filho de Faustão, e Ronald Nazário de Lima, filho de Ronaldo, falaram sobre este assunto, indicando que não pretendem contar com o dinheiro de se seus pais no futuro. A seguir, relembre outros casos semelhantes.

João Guilherme Silva

Em entrevista recente ao podcast "No lucro", o filho do apresentador Fausto Silva disse que gostaria de construir seu próprio patrimônio sem precisar da fortuna do pai. "Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", afirmou João Guilherme.

Ronald Nazário de Lima

Filho do ex-jogador Ronaldo e da modelo Milene Domingues, Ronald revelou que o pai não deixará herança. "Eu acho legal ter essa responsabilidade de saber que eu tenho que correr atrás do meu. Não é porque ele foi muito f*da no que ele fez, ou a minha mãe, que eu possa me aproveitar disso", afirmou o DJ.

Ella Craig

Com uma fortuna avaliada em US$ 148 milhões, o ator Daniel Craig já afirmou que pretende doar seu patrimônio quando morrer, sem deixar qualquer herança para suas filhas. A mais velha, Ella, que é atriz e modelo, já disse em entrevistas que quer trilhar seu próprio caminho profissional sem depender do pai, que viveu o agente James Bond nos últimos filmes da franquia "007".

Zoe Kravitz

Filha do músico Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, Zoe é atriz e modelo, com vários trabalhos relevantes no cinema e na TV. Ela já falou abertamente sobre o peso de seu sobrenome e como isso influenciou — para o bem e para o mal — a sua carreira. Zoe também já falou sobre a importância de "ganhar seu próprio dinheiro e não depender da riqueza de seus pais".

Brooklyn Beckham

Parece que na casa dos Beckham sempre foi importante cada um correr atrás do seu. Aos 15 anos, Brooklyn, o filho mais velho da ex-Spice Girls e do ex-jogador de futebol, trabalhou em um café, em Londres, ganhando R$ 10 por hora. A iniciativa de conquistar seu próprio dinheiro teria sido do próprio rapaz. "David e Victoria querem que os filhos saibam como é duro trabalhar”, explicou uma fonte ao Daily Mail, à época.

