Famosos Conheça celebridades que tiveram experiências com o ayahuasca e o Santo Daime Religião fundada na década de 1930, no Brasil, ainda é pouco conhecida pelos brasileiros, mas possui adeptos e simpatizantes ilustres

A atriz Maria Casadevall, de 36 anos, chamou atenção das redes sociais após postar imagens do ritual que oficializa seu pertencimento ao Santo Daime.



Praticante há cinco anos, ela faz parte da igreja Céu de Maria, localizada em São Paulo e fundada pelo cartunista Glauco Villas Boas. Ela, no entanto, não é a única celebridade a recorrer à religião

O Santo Daime foi fundado em 1930, no Acre, por Raimundo Irineu Serra, conhecido pela comunidade do Daime como mestre Irineu.



É uma religião com sincretismos que reúnem elementos do Cristianismo com a fé de povos originários e seus praticantes consagram a ayahuasca, bebida alucinógena utilizada para melhorar percepção, concentração e consciência.





Com o tempo, o Santo Daime foi se popularizando em território nacional e ganhando adeptos. Entre eles, Maria Casadevall e as celebridades abaixo:

Glauco Villas Boas



O cartunista Glauco Villas Boas, em imagem dos anos 90 — Foto: Divulgação

A igreja frequentada por Maria Casadevall foi criada por uma outra figura famosa. Glauco Villas Boas foi um dos mais célebres cartunistas no Brasil. Assassinado em 2010, o crime do qual foi vítima revelou um lado de sua vida pouco conhecido pelos fãs.

Glauco foi assassinado por um frequentador da igreja Céu de Maria, fundada por ele em 1997, no mesmo espaço onde fica o sítio em que ele morava, na cidade de Osasco, em São Paulo. Segundo frequentadores do espaço, enquanto esteve presente, era o próprio Glauco quem ministrava as cerimônias da igreja.

Alok

Antes de subir no palco do festival “Lollapalooza 2022”, o Dj conversou com a equipe do Gshow e confidenciou que estava passando por um grande processo de transformação, mas também compartilhou que tinha afinidade com os povos originários e era um adepto da ayahuasca.



Alok no The Town 2023 — Foto: Reprodução

No entanto, o Dj afirma que a bebida, tradicionalmente utilizada para cura espiritual “é para todos, mas nem todos são para ela”. E acrescentou: "É importante falar isso, porque não quero influenciar ninguém. Quero que, antes de tudo, as pessoas pesquisem e entendam", completou.

Maitê Proença

Em entrevista para Angélica, a atriz Maitê Proença compartilhou sua experiência de três anos com a prática do Daime.



Maitê Proença // Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

"Eu tomei ayahuasca por três anos seguidos... eu fui sem ego, sem pensamento, para fazer uma experiência de autoconhecimento", revelou. "Foi um divisor de águas. Eu era uma pessoa e virei outra", completou.

Wagner Santiago



Wagner Santiago, do "BBB 18" — Foto: Reprodução / Instagram

O artista plástico e ex-BBB, Wagner Santiago, também já revelou que é adepto do chá de ayahuasca nos rituais do Santo Daime. Colecionador de experiências, ele vivenciou muitas fés, mas os cultos à natureza sempre o tocaram mais. Assim, se viu umbandista, mas isso não o impediu de se aproximar do Santo Daime em suas práticas religiosas.

Frank Aguiar

Em entrevista para a jornalista Sonia Abrão, no programa “A Tarde é Sua”, o cantor Frank Aguiar falou abertamente sobre sua relação com o Santo Daime. O artista revelou que teve o primeiro contato em uma viagem que realizou ao Acre, há cerca de 10 anos, e contou o sentimento ao consumir o chá utilizado pelos praticantes.



Frank Aguiar cantando em apresentação — Foto: Reprodução Instagram

"É algo que te faz viajar para dentro, que te faz ver o que tem aqui dentro", compartilhou Aguiar.

Ainda que se declare católico, o cantor afirma que a ayahuasca o ajudou a descobrir quem ele era de verdade.

"O universo me mandou para lá [Acre] e mudou tudo. Lá, eu recebi uma missão, que eu não podia exercer meu trabalho só pelo dinheiro, tinha que me ligar a quem só quisesse meu bem e que muitas curas seriam feitas, e entendi tudo. Nunca mais parei. Descobri quem sou", concluiu Aguiar.

Manoel Vicente



Manoel Vicente, participante da Casa de Vidro do 'BBB 23', é psiquiatra — Foto: Reprodução/TV Globo

O médico psiquiatra que integrou a Casa de vidro do “Big Brother Brasil 23”, revelou que se converteu ao Santo Daime. No entanto, não há maiores detalhes sobre a relação do cuiabano com a religião

Gladson Cameli

O Governador do Acre, Gladson Cameli (PP), em entrevista à revista Veja, revelou sua relação com o Santo Daime, e compartilhou que tomou conhecimento em visita a aldeias da Amazônia. E embora a população brasileira ainda tenha muito desconhecimento sobre, o político afirmou nunca ter enfrentado preconceitos por conta disso.



Gladson Cameli, governador do Acre — Foto: Marcos Santos / Secom AC

"Como governador, tenho andado por quase todas as aldeias. Além de dormir, participo de todos os rituais. Já experimentei ayahuasca, rapé, veneno do sapo. Tem uma frase que eu sempre digo: entre o céu e a Terra tem muitas coisas que a ciência ainda não descobriu", afirmou.

Cameli também disse que cada experiência nos rituais é única, e que o resultado depende de como está a vida no momento. Além disso, afirmou que o seu governo oferece apoio às comunidades religiosas, com a ajuda da iniciativa privada.

