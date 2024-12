A- A+

LANÇAMENTO Julião e o Forró do Suco Elétrico lançam novo single e caem na estrada; ouça "Pra Cantar Forró" está disponível nas plataformas digitais; neste fim de semana, o grupo faz shows no Recife, Campina Grande e João Pessoa

Na cena musical pernambucana apresentando um trabalho que une forró e psicodelia, o grupo Julião e o Forró do Suco Elétrico lançaram, nesta quinta (19), seu novo single, “Para Cantar Forró”, que está disponível nas plataformas digitais.

A nova música também é um abre-alas para o mini-giro que o grupo empreende, neste fim de semana, na Paraíba, com shows em Campina Grande (21) e João Pessoa (22).

“Para Cantar Forró”

É o segundo single de Julião e o Forró do Suco Elétrico – que lançaram, em junho, “A Muriçoca” – e composição de Tomé, integrante do grupo.

A faixa foi produzida por Feiticeiro Julião e Alexandre Baros e traz a guitarra e o banjo como base. Na música, a banda intensifica a mistura de rock psicodélico e forró, com direito a camadas de guitarra e harmonias vocais inspiradas em grupos como Os Beatles.

“O banjo-cavaco atua como se fosse o fole da banda. Ao mesmo tempo que nos traz essa sonoridade folk, por ser um banjo, também traz uma brasilidade, pela afinação de cavaquinho, instrumento típico do samba, mas também muito utilizado no forró”, explica Tomé.

“Pra Cantar Forró” conta com Tomé (banjo e voz), Feiticeiro Julião (guitarra e vocais), Alexandre Baros (percussão), Ju Menezes (vocais), Drica Ayub (percussão e vocais) e Juvenil Silva (baixo).

Mini-tour

Com “Pra Cantar Forró” lançado, Julião e o Forró do Sucio Elétrico fazem um pequeno giro, que começa nesta sexta (20), no Recife, com show no Terra, bairro da Boa Vista, e contará com a participação de Sérgio Cassiano (Mestre Ambrósio).

Nos próximos dois dias, eles seguem na Paraíba, com shows em Campina Grande (no Quintal do Tenebra), neste sábado (21), e em João Pessoa (na General Store), no domingo (22), com participação de Lukete.

SERVIÇO

Julião e o Forró do Suco Elétrico

Quando: Sexta (20), às 22h

Onde: Terra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: R$ 20, à venda no Sympla

Instagram: @forrodosucoeletrico

