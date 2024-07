A- A+

Estados Unidos Kamala Harris cita rap do Migos ao discursar contra Trump: 'como diz meu amigo Quavo' Vice-presidente dos Estados Unidos está em campanha para disputar a presidência do país

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, citou uma música de rap do grupo Migos durante um comício em Atlanta.

Em seu discurso, Harris falava sobre a questão das fronteiras do país, um tema caro ao seu adversário, que adotou uma política ostensiva contra a imigração nos Estados Unidos durante seu mandato.

"Trump tem falado sobre proteger nossa fronteira, mas ele não anda a pé. Ou como diria meu amigo Quavo, ele não anda como fala", disse Harris.

Era uma referência à música “Walk It Talk It”, do trio Migos, do qual Quavo fez parte com Takeoff e Offset.

A faixa, que tem participação de Drake, faz parte do disco "Culture II", lançado pelo Migos em 2018. Na letra, em tradução livre, eles repetem à exaustão no refrão: "ande como falo".

