Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez", é a primeira atriz trans a ser indicada ao Oscar

Karla Sofía Gascón, a protagonista do filme "Emilia Pérez", se tornou a primeira atriz abertamente transexual a ser indicada ao Oscar.

A Academia anunciou, nesta quinta-feira, os nomes que concorrem a 97ª edição da premiação, que acontece no próximo dia 2 de março, em Los Angeles.

Karla concorre ao prêmio com Fernanda Torres (de "Ainda estou aqui"), Cynthia Erivo (de "Wicked"), Demi Moore (de "A substância) e Mikey Madison (de "Anora").

No filme do diretor francês Jacques Audiard, ela interpreta Emilia, uma temida chefe do tráfico que procura a advogada Rita (Zoe Saldaña) para forjar sua morte e realizar uma cirurgia de afirmação de gênero.

Em Cannes e no Globo de Ouro

Esta não é, no entanto, a primeira conquista histórica da espanhola nesta temporada.

Ela foi a primeira mulher trans a ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes (compartilhado com as colegas de elenco Zoe Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz) e foi a primeira mulher trans indicada na categoria de atuação em cinema no Globo de Ouro.

