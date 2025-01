Karla Sofía Gascón explica saída do X: "Não posso permitir que essa campanha de ódio e desinformação

A- A+

Após um pedido de desculpas julgado protocolar pela imprensa americana na noite desta quinta-feira (30), Karla Sofía Gascón voltou a se manifestar sobre o ressurgimento de publicações da atriz no X, quando ainda era Twitter, revelando uma postura intolerante e problemática de inúmeras maneiras.

Nesta sexta (31), a atriz de "Emilia Perez" deletou sua conta no X e justificou em longo texto enviado à revista Hollywood Reporter, no qual ela atribui a decisão a um pedido da família.

Gascón concorre ao Oscar de melhor atriz, sendo a primeira mulher trans a ser indicada na categoria. Ela enfrenta as favoritas Demi Moore e Fernanda Torres. Nas últimas semanas, a atriz espanhola vem falando sobre ataques que ter recebido nas redes sociais, o que voltou a destacar no texto.

Confira a carta de Karla Sofía Gascón a THR:

"Sinto muito, mas não posso mais permitir que esta campanha de ódio e desinformação continue a afetar minha família ou a mim, então, a pedido deles, estou encerrando minha conta no X.

Fui ameaçada de morte, insultada, abusada e assediada até a exaustão.

Tenho uma filha maravilhosa para proteger, a quem amo loucamente e que me apoia em tudo.

Como parte desta sociedade, expressei o meu desacordo ou acordo com todas as questões relacionadas que me tocaram e sobre as quais tive uma opinião, muitas vezes errada, que mudou ao longo da minha própria experiência. Sempre utilizei as minhas redes sociais como um diário, reflexões ou anotações, para depois criar histórias ou personagens, não como algo que seria escrutinado até ao último dos seus 140 caracteres, pois às vezes eu mesma nem tinha consciência de ter escrito algo negativo.

Defendi todas e cada uma das minorias deste mundo e apoiei a liberdade religiosa e qualquer ação contra o racismo e a homofobia, da mesma forma que critiquei a hipocrisia que lhes toca, porque a primeira coisa que critico sou eu mesma.

Você nunca me ouvirá apoiar uma guerra, uma injustiça, um extremismo ou aplaudir alguém que oprime outros seres humanos.

Talvez minhas palavras não estejam corretas, muitas vezes por ignorância ou por puro erro. Peço desculpas novamente se alguém já se sentiu ofendido ou se sentirá no futuro.

Sou um ser humano que também cometeu, comete e cometerá erros com os quais aprenderei. Eu não sou perfeita. Tirar minhas palavras do contexto ou manipulá-las para me machucar é algo pelo qual não sou responsável.

Sou responsável apenas pelo que digo, não pelo que os outros dizem que eu digo ou pelo que os outros interpretam do que eu digo.

Espero ter a oportunidade de dar uma explicação mais extensa em algum momento.

Perdoe-me porque continuo indo de um lado para o outro e não consigo responder a cada coisa que mencionam para tentar me afundar.

Mas se quiser, podem continuar me atacando como se eu fosse a responsável pela fome e pelas guerras no mundo. Peço desculpas novamente se alguma vez ofendi alguém com minhas palavras em minha vida.

Sou apenas Karla Sofía Gascón, uma atriz que chegou onde poucas chegaram graças ao seu esforço e trabalho, sem roubar ou prejudicar ninguém neste mundo, apenas tentando fazer com que me deixem viver em paz, amor e respeito, algo que parece incomodar muitas pessoas neste mundo.

É claro que há algo muito obscuro por trás disso.

Mas eu te digo uma coisa: “'uanto mais você tentar me afundar, mais forte isso me tornará. Maior será a vitória.'

Por favor, perdoe-me mais uma vez se alguma de minhas palavras causaram dor.

Atenciosamente, Karla."

Veja também