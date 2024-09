Kate Middleton é vista pela primeira vez publicamente após anunciar fim de quimioterapia

A- A+

A princesa de Gales, Kate Middleton, foi vista indo para a Igreja Crathie Kirk, na Escócia, na manhã deste domingo (22). Segundo o The Sun, esta é a primeira aparição pública da princesa desde que ela comunicou o fim do tratamento de quimioterapia.

De acordo com o veículo, Kate Middleton estava sentada no banco do passageiro do carro com chapéu cáqui enquanto o marido, príncipe William, dirigia. O The Sun ainda afirmou que o Rei Charles e a Rainha Camilla também estavam na igreja.

O perfil oficial do Palácio de Kensington nas redes sociais postou um vídeo da princesa no dia 9 de setembro em que noticiava o fim do tratamento.

Na postagem, ela disse que os últimos nove meses foram "incrivelmente difíceis" e aparecia ao lado do marido e dos filhos (príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis).

