CELEBRIDADES Keanu Reeves: ator chega aos 60 como uma das figuras mais queridas de Hollywood Do início como símbolo sexual e papeis em filmes cult, ao estrelato com sagas 'Matrix' e 'John Wick', ele e manteve discrição, mesmo passando por mortes de entes queridos

Keanu Reeves é um dos artistas mais célebres de sua geração: um homem bonito que combinava perfeitamente com a figura de herói de ação e, ao mesmo tempo, uma estrela reservada que cativou tanto no cinema romântico, quanto na ficção científica.



Conhecido como uma celebridade que não se deslumbrou com a fama, Keanu Reeves é visto simplesmente como um cara legal. Hoje, completa 60 anos com mais de 70 filmes em seu currículo, vários papéis icônicos, um novo desafio no mundo de "Sonic" e uma versatilidade que soube lapidar ao longo do tempo. Mas por que, afinal Keanu Reeves é o homem mais querido de Hollywood (para quase todo mundo)?

Keanu Reeves nasceu em Beirute, capital do Líbano, em 2 de setembro de 1964. Lá havia chegado Patricia Taylor, uma figurinista britânica com alguma experiência no mundo do entretenimento, que além de trabalho encontrou em terras orientais o amor.







Ela se casou com Samuel Nowlin Reeves, geólogo de origem havaiana. Graças a essa paixão, o ator e sua irmã, Kim, vieram ao mundo. Os Reeves mudaram-se para a Austrália, mas a vida paralela de Samuel no tráfico de drogas, seus vícios e suas reações violentas marcaram o fim do casamento em 1964.



Samuel abandonou a família, Patricia fez as malas e voou para Nova York. Depois foi para o Canadá: Toronto foi a cidade que escolheu para criar os filhos.

Samuel morreu em 2018, sem ter curado seu relacionamento com Keanu. O ator ficou com uma dor sem resposta. Em 2019, durante uma entrevista ao "Guardian", perguntaram-lhe se era difícil não ter uma relação com o pai. “Sem dúvida”, ele reagiu. “É definitivamente traumatizante. Mas é difícil saber como isso me afetou porque não sei como teria sido uma outra vida”, analisou. Além de Kim, Keanu tem mais duas irmãs: Karina e Emma.

Caminho para o estrelato

Reeves entrou na indústria do entretenimento com a ajuda do produtor e diretor Paul Aaron, segundo marido de sua mãe. O casal se uniu no início dos anos 70 e embora o amor tenha durado pouco, foi suficiente para Keanu aproveitar a oportunidade.



“Ele esteve aqui alguns anos e depois mantive contato. Foi uma das minhas introduções ao show business. Fui assistente pessoal em um de seus filmes quando tinha cerca de 15 anos”, lembrou, em entrevista ao podcast "Conversations with Charlie". Antes, teve duas experiências no teatro.

Aos 17 anos, Reeves foi para Los Angeles em busca do sucesso. Depois de algumas pequenas participações na TV, algumas propagandas (entre elas um já famoso anúncio de refrigerante) e um personagem em "Youngblood", chegou sua primeira atuação de sucesso: ele era um adolescente temperamental no drama de Tim Hunter, "Juventude assassina" (1986).

Dois anos depois, chamou a atenção ao lado de Michelle Pfeiffer, Glenn Close e John Malkovich em "Ligações Perigosas". Mas foi em 1991 que ele se estabeleceu como um símbolo sexual ao interpretar Johnny Utah em "Caçadores de emoção". Sedutor e desejado, mas também amante da arte e das histórias, trabalhou com diretores como Gus Van Sant ("Garotos de programa"), Francis Ford Coppola ("Drácula") e Bernardo Bertolucci ("O pequeno Buda).

Se "Velocidade Máxima" (1994) terminou de consolidar seu título de estrela de Hollywood, "Matrix" (1999) o colocou entre o seleto grupo de celebridades mais poderosas da indústria. O filme de ficção científica foi um sucesso absoluto, conferindo ao ator um prestígio que ele não tinha até então. Também garantiu a saga com "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions", em 2003, e "Matrix Resurrection", em 2021, lugar dentro do cinema cult e fatia importante dos lucros.

A filmografia de Reeves adicionou títulos, até que em 2014 ele reviveu o sucesso de "Matrix" com "John Wick". O sucesso de público e crítica co thriller de ação foi tão avassalador que em 2017 chegou "John Wick: Capítulo 2", em 2019 "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum" e em 2023 o "Capítulo 4". Hoje, Reeves se juntou a mais uma fantástica história em "Sonic 3", a saga do famoso ouriço azul do videogame Sega.

Discrição e perdas na vida pessoal

Com um perfil absolutamente discreto e muito zelo com sua privacidade, Reeves conseguiu manter sua vida pessoal longe dos holofotes da mídia. Porém, e quando quis, falou sem hesitar sobre as suas grandes amizades, os seus amores e os golpes que a vida lhe desferiu.

A primeira grande perda na vida de Reeves foi a de River Phoenix. Keanu conheceu o ator no set de "O tiro que não saiu pela culatra", que trazia Joaquin Phoenix no elenco. Imediatamente se tornaram confidentes: ele foi o primeiro grande amigo de Hollywood. River e Keanu passaram muito tempo juntos. Amantes da música, cada um tinha sua banda, assistiam a shows e viajavam juntos. Na tela grande, se encontraram duas vezes: em "Eu vou te amar até te matar" e em "Garotos de programa".

Dois anos após o lançamento do filme, River morreu de overdose no Viper Room, bar de Johnny Depp. Naquela época, Reeves estava filmando "Velocidade máxima". Foi Sandra Bullock quem contou como foi sua reação ao receber a notícia. “Eu vi como Keanu chorou por seu amigo. Ele é muito reservado, mas não conseguiu esconder isso. Ver que um homem assim era capaz de chorar. Me lembro de ter pensado, se essa é a ponta do iceberg e seu nível de amor e carinho por um amigo, isso atrai você”, disse a atriz à revista "Esquire". Reeves também falou sobre River: “Odeio falar sobre ele no passado. Foi ótimo ter conhecido ele. Ainda sinto saudades”, disse, em entrevista publicada em novembro de 2021.

Uma dor que mudou sua vida

Uma noite, em 1998, Reeves conheceu a atriz Jennifer Syme em um show do Dogstar, sua banda. A paixão foi imediata. Um ano depois, descobriram que ela estava grávida de uma menina: decidiram batizá-la de Ava. O sonho de ter uma família própria não durou muito: a menina nasceu prematura e morreu poucas horas depois. O casal se separou e Jennifer morreu em abril de 2001, num acidente de carro. Ela tinha 28 anos.

“As pessoas têm uma ideia imprecisa de que é possível lidar com o luto e dizer: 'Passou e estou melhor'. Eles estão errados”, disse o ator à Parade. Há cinco anos, quando questionado sobre sua própria morte, o ator falou sobre sua visão do tema. “O que você acha que acontece quando morremos, Keanu Reeves?” Stephen Colbert perguntou a ele em seu programa. O ator suspirou. “Sei que aqueles que nos amam sentirão nossa falta”, disse ele.

Embora tenham se conhecido num jantar em 2009, não se sabe ao certo quando começou a relação entre Reeves e a escritora e artista Alexandra Grant. Apenas que eles tornaram o romance público no final de 2019, no tapete vermelho do LACMA Art+Film Gala.

Em entrevista à revista "People", Reeves expressou há um ano que se sentia realizado. Quando questionado sobre o seu momento mais feliz recente, ele não hesitou: “Foi há alguns dias, com o meu amor. Estávamos na cama, muito conectados, sorrindo, nós dois nos sentíamos muito bem, foi muito bom estarmos juntos”, descreveu.

“Alexandra foi uma das poucas pessoas que fez Keanu falar sobre suas emoções e seu passado. Ele viveu momentos sombrios por muito tempo e a perspectiva luminosa e o apoio de Alexandra foram um fator chave para Keanu mudar sua vida”, declararam amigos dele à "Life & Style".

O bom samaritano

São muitas as histórias que se tornaram conhecidas e que retratam Reeves como um bom samaritano, o que o levou a se tornar uma das estrelas mais queridas de Hollywood. Em 1991, depois que sua irmã Kim foi diagnosticada com leucemia, Keanu tornou-se seu cuidador principal. Quando não havia mais vestígios da doença, o ator criou uma organização sem fins lucrativos por meio da qual auxilia hospitais infantis e oferece recursos para pesquisas científicas. “Não gosto de colocar meu nome nisso, apenas deixo a fundação fazer o que faz”, disse ela ao Ladies Home Journal em 2009.

No set ele também tende a se comportar como um homem generoso. Muitos dos atores que trabalharam com ele falam de sua gentileza. Por exemplo, seus colegas de "John Wick" disseram que Reeves comemorou o fim das filmagens do quarto filme com um jantar com seus cinco dublês — ele deu para cada um deles um Rolex com uma inscrição personalizada: o nome e um agradecimento pela dedicação. Em outra ocasião, soube que um cenógrafo estava passando por dificuldades financeiras e estava prestes a perder sua casa. Para ajudá-lo, deu um bônus de Natal de US$ 20 mil.

Outro gesto difícil de encontrar em outra celebridade de sua estatura remonta a 1997. Naquele ano, o ator foi fotografado sentado em uma calçada de West Hollywood com um morador de rua. Eles compartilharam uma bebida e alguma conversa. Este cartão postal tornou-se um símbolo da personalidade de Reeves. Desde aquele momento, histórias sobre seu perfil de grande homem não param de aparecer.

Alguém não gosta de Keanu Reeves?

Em outubro de 2022, quando os primeiros trechos da autobiografia de Matthew Perry se tornaram públicos, uma pergunta começou a circular na mídia: por que o protagonista de "Friends" odiava Keanu Reeves? Embora nunca tenham trabalhado juntos, Perry apontou munição pesada para o ator nascido no Líbano. “Por que é que pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda caminha entre nós?” Pouco depois, e após ser alvo de inúmeras críticas, Perry lamentou e fez com que o fragmento fosse apagado de suas futuras edições. “Se eu o encontrar, vou pedir desculpas. Foi estúpido”, explicou mais tarde.

Os fãs de Constantine, popular personagem dos quadrinhos da DC, também não viram Reeves com bons olhos quando ele foi anunciado como protagonista da adaptação cinematográfica. A razão? Ele não era loiro, como nas revistas, e também não era inglês. A resistência chegou ao fim com o lançamento do filme: os mesmos fãs que a odiavam ficaram encantados com seu trabalho. Gentil, generoso, talentoso, versátil, misterioso e charmoso: Keanu Reeves chegou aos 60 anos sem manchar nenhuma das virtudes que o tornaram um dos astros de Hollywood mais queridos de todos os tempos.

