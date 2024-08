A- A+

FAMOSOS Kéfera explica fim da amizade com Bruna Louise: "Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas" No programa "De Frente com Blogueirinha", influenciadora afirmou que humorista teria revelado sentimento por ela

O motivo do fim da amizade entre Kéfera Buchmann e Bruna Louise foi revelado. A influenciadora explicou o afastamento durante sua participação no “De Frente com Blogueirinha”, na segunda-feira (19).

BOMBA! Kéfera revela que Bruna Louise, sua ex-amiga, se apaixonou durante amizade, sendo esse um dos motivos do afastamento da dupla. #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/9Gr8a6oN6u — DiaTV (@diaestudio) August 20, 2024

Questionada pela apresentadora sobre o assunto, Kéfera afirmou que o distanciamento partiu da humorista. “Não houve abertura da parte dela para resolver. Não houve, não. Até acho que, talvez, uns dois ou três anos atrás, ainda houve uma tentativa de DM de aproximação”, relembrou.

Ainda de acordo com a influenciadora, Bruna Louise teria apontado um possível “sentimento” como razão para o rompimento. “Ela falou algumas coisas que, para mim, meio que fizeram sentido. Eu pensei: 'Hum'. Ela comentou sobre o que sentia em relação a mim na época. Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas”, relembrou.



Blogueirinha, então, perguntou se a humorista teria se apaixonado por Kéfera. “Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto. Cara, te mostro depois, mas foi meio que isso…Ela falou algo como ‘não sei se eu entendia na época o que eu sentia por você’ ou algo desse tipo”, prosseguiu.

Amizade de youtubers

Kéfera e Bruna eram muito próximas e costumavam produzir vídeos juntas para o YouTube, entre 2014 e 2015, chegando a superar 1 milhão de visualizações. As duas até chegaram a dividir o palco na peça “Deixa Eu Te Contar”.

“A gente fazia muita brincadeira, nunca maldosa, tipo maldade. Apesar de eu já ter uma noção sobre minha bissexualidade na época com ela, eu não tinha nada além de amizade. Eu via ela realmente como amiga. Quando ela me contou, foi uma revelação para mim; eu fiquei meio ‘Oh’, porque eu não esperava isso mesmo”, continuou a influenciadora.

Kéfera ainda disse que considerava Bruna como “quase uma melhor amiga”, ressaltando que a lealdade em uma amizade é uma característica que admira em si mesma. “Ofereço sempre o meu melhor”, pontuou.

Resposta de Bruna Louise

Após a repercussão da entrevista nas redes sociais, Bruna Louise fez piada sobre o ocorrido. “Amanhã de manhã, pessoal! Conto com a audiência de todos”, publicou a humorista, junto com uma montagem de uma foto sua com Ana Maria Braga.

Bruna, no entanto, precisou esclarecer que a publicação não passava de uma brincadeira. “Gente, é sério que vocês acreditaram que eu ia acordar cedo? Eu amo a fé que vocês têm em mim. Muito obrigada, porém era só brincadeira. Eu não vou acordar cedo. Não existe a menor possibilidade disso. Beijo, Ana Maria. Se você me convidar, eu vou”, disse.

