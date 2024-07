Kevelin Gomes diz que não considera que Yuri Lima traiu Iza, mas pede desculpas

A- A+

Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação do casal Iza e Yuri Lima, falou sobre o caso da suposta traição por parte do jogador de futebol em entrevista ao Domingo Espetacular deste domingo (14). Na entrevista à Record TV, ela defendeu que não teve culpa no episódio, atribuindo a responsabilidade de erros ao atleta.



"Não teve nenhum contato físico depois do relacionamento deles. Não considero uma traição", defendeu ela, em referência à relação entre a cantora e o jogador do Mirassol.



"Houve uma falta de respeito - demais - com as duas. Com ela e com a filha dele. Mas eu creio que a traição, em si... Não comigo, porque não teve contato físico, a gente não chegou a se encontrar", continuou.



Mesmo assim, Kevelin Gomes pediu perdão a Iza: "Até peço desculpas a ela e à Nala (filha de Iza e Yuri), que vai vir agora. [Me emociona] a situação de mãe, porque vem de um histórico parecido comigo, minha mãe, minha família... Minha 'coroa' me criou sozinha - eu e minha irmã - por causa de uma sacanagem como essa."

