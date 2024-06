Kevin Spacey chora e garante estar falido com dívida milionária; veja o vídeo

O ator Kevin Spacey chorou, em entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored, ao revelar que está perdendo sua casa em Baltimore (EUA) por causa de dívidas.



"É engraçado você ter feito essa pergunta, pois esta semana a casa onde moro em Baltimore está sendo executada", disse Spacey ao ser questionado onde residia.

"Minha casa está sendo vendida em leilão, então tenho que voltar para Baltimore e guardar todas as minhas coisas. A resposta a essa pergunta é que não tenho certeza de onde vou morar agora."

Famoso pelos papéis em Beleza Americana e House of Cards, o astro de 64 anos foi processado por abuso sexual e inocentado de todas as acusações, mas enfrenta resistência em Hollywood para voltar a trabalhar.



Questionado sobre quanto dinheiro ele tem, Spacey afirmou "não ter nenhum" e que deve "muitos milhões" em contas legais.



Veja o vídeo da entrevista aqui:

NEW: Actor Kevin Spacey starts crying during an interview with Piers Morgan, says he owes millions of dollars in legal fees.



Morgan: Are you facing bankruptcy?



Spacey: We've managed to sort of dodge it, at least as of today.



Morgan: How much money do you have?



Spacey:… pic.twitter.com/E9ZQB7B9Xn