DANÇA Kilombo Malungo: Daruê Malungo promove oficinas, espetáculos e vivências em dança em julho Projeto será realizado neste sábado (13) e no dia 27 de julho, na Sala de Dança do centro de educação e cultura

Neste sábado (13), e também no dia 27 de julho, o Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo realizará o projeto “Kilombo Malungo - Ocupação”, que promoverá oficinas, vivências e espetáculos de dança abertas ao público.

A iniciativa visa democratizar o acesso à dança e fortalecer a formação de novas plateias e contará com as presenças da artista NODO Yara (13/7) e do Grupo Matulão de Dança (27/7) na condução das atividades.

O Kilombo Malungo ocupará a Sala de Dança do Daruê, que fica no bairro de Campina do Barreto, Recife. O espaço é equipado com sistema de som, iluminação e piso de linóleo, ambiente propício para a fruição da arte e para a realização das atividades formativas.

“O objetivo do projeto é promover a ocupação da sala de dança do centro cultural, fortalecendo esse espaço como local de fruição artística. Além da formação, que já é referência na cidade, o projeto busca trazer novos trabalhos para dialogar com as diferentes formas de dança que dialogam com o que fazemos no Daruê”.

Kilombo Malungo

Em cada data será facilitada uma oficina de dança e realizado um espetáculo. Na roda, serão percebidas e trabalhadas diferentes nuances e caminhos das danças negras, afroindígenas e populares na diáspora latino-americana. O público é convidado, assim, a uma imersão profunda na cultura afro-brasileira

“Os espetáculos que ocupam a sala de dança têm em comum a pesquisa direcionada à cultura popular ou à dança afro, o que dialoga com o pensamento político-pedagógico do Daruê”, destaca Orun.

Com as oficinas, a ideia é promover uma conexão entre o criador e a plateia, uma vez que os artistas estarão lado a lado com o público, participando da integração com a comunidade.

“No Daruê, nós somos companheiros de luta, vivemos e aprendemos a ocupar o palco como nossa segunda casa. Formamos uma roda para dançar, para ver os outros dançando, como é na capoeira, na vida, onde quer que a gente vá. É parte da nossa pedagogia olhar o outro como companheiro e não como rival”, diz Vilma Carijós, presidenta do Daruê Malungo e coordenadora geral do projeto.

Atividades

Neste sábado (13), o público poderá participar das ações da artista NODO Yara. Das 10h ao meio-dia, acontecerá a oficina “Danças Afro-colombianas – Região Caribe”.

Às 19h, será apresentado o espetáculo “YUGO”, uma pesquisa sobre as danças afro-colombianas da região do Caribe, explorando suas raízes africanas e sua influência na cultura local.

Já no dia 27 de julho, das 10h às 12h, o Grupo Matulão de Dança apresentará a oficina “Figuras do Bumbá”, apresentando personagens e elementos do Bumba Meu Boi, uma das mais tradicionais manifestações culturais do Maranhão.

“Bumba Meu Boi Bumbá” apresenta, às 19h, uma versão contemporânea dessa tradição, com música, dança e teatro, abordando temas como a identidade cultural, a religiosidade popular e a resistência afro-brasileira.

SERVIÇO/PROGRAMAÇÃO

Kilombo Malungo - Ocupação

Onde: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo | Rua Passarela, 18-A, Campina do Barreto, Recife/PE

Gratuito

13 de julho, sábado

10h-12h | Oficina: Danças Afro-colombianas – Região Caribe, com NODO Yara

19h | Espetáculo: “YUGO”

27 de julho, sábado

10h-12h | Oficina: Figuras do Bumba, com Grupo Matulão de Dança

19h | Espetáculo: “Bumba Meu Boi Bumbá”



