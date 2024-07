Exposição "Tronos de Santo Antônio": em cartaz no Recife, de 12 a 14 de junho

A- A+

Leia também

• "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina": exposição imersiva chega ao Recife em 18 de julho

• Exposição do artista Diogum celebra ancestralidade dos orixás, na Amparo 60, no Recife

Recife é a primeira capital do Nordeste a receber a exposição “Tronos de Santo Antônio”. Promovida pela Associação Turismo de Lisboa (ATL), a mostra fica em cartaz no Museu Cais do Sertão, de hoje até domingo (14), apresentando ao público local uma tradição portuguesa centenária.



Exposição "Tronos de Santo Antônio" fica no Recife até 14/7. Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



Origem

O visitante que for conferir a exposição vai poder conhecer a história ligada aos tronos feitos em devoção ao religioso católico na capital portuguesa. O costume, aliás, teve origem após o grande terremoto que abalou Lisboa em 1755, destruindo boa parte da igreja que leva o nome do santo.



A reconstrução do templo só foi possível graças às doações recolhidas entre os fiéis do padroeiro da cidade. Durante o período das festas dos santos populares, as crianças lisboetas construíam pequenos altares nas soleiras das casas, pedindo “uma moeda para o Santo Antônio”.



O costume

O hábito foi absorvido pela população e se tornou parte das comemorações ligadas às Festas de Junho, sobrevivendo aos séculos. Até os dias de hoje, as casas espalhadas pelos bairros da capital portuguesa são enfeitadas com os tronos para celebrar Santo Antônio.



Tradicionalmente, os tais tronos eram produzidos com caixas de cartão ou bancos baixos e decorados com velas, vasos, cruzes e sacrários, entre outros objetos de chumbo ou de madeira.



Já as imagens do santo eram feitas em barro e, nas casas mais humildes, costumavam ser substituídas por estampas de papel.



Vitor Costa e Paula Oliveira, diretor geral e diretora executiva da ATL. Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Na exposição “Tronos de Santo Antônio”, estão disponíveis para a observação do público parte do acervo do Museu de Lisboa - Santo Antônio. As peças são recentes e assinadas por diferentes nomes, como o artista plástico e cenógrafo Américo Grova.



Além do santo e de seus altares, outros símbolos populares típicos e costumes regionais lisboetas estão representados na mostra, como os bairros, os azulejos, as sardinhas, as louças de barro, o tostãozinho e as festas.



Escolha

Vitor Costa, diretor geral da ATL, destaca que o motivo para produzir o evento em solo pernambucano está ligado a um ponto em comum com a capital portuguesa: a devoção ao “santo casamenteiro”.



Afinal, Santo Antônio é o padroeiro oficial de Pernambuco e de dez cidades do Estado, incluindo o Recife, onde divide o título com Nossa Senhora do Carmo.



“Dada a tamanha adoração dos brasileiros, em especial, da população pernambucana por Santo Antônio, nada mais justo que compartilhar uma arte que só existe em Lisboa, mas que também tem muito a ver com esta região”, aponta o diretor.

Serviço

Exposição “Tronos de Santo Antônio”

Quando: de hoje até domingo (14) - visitação das 10h às 16h, na sexta-feira (12), e das 11h às 17h, no sábado (13) e no domingo (14)

Onde: Museu Cais do Sertão - Armazém 10, Bairro do Recife

Quanto: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada)

Instagram: @museucasidosertao

Veja também

Famosos Exibicionismo, difamação e acordos: compositor Danny Elfman é denunciado por abuso sexual