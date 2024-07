"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina": exposição imersiva chega ao Recife em 18 de julho

A- A+

“Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”, maior exposição imersiva já realizada no Brasil sobre a Capela Sistina e os afrescos de Michelangelo, já tem data para chegar ao Recife. Após passar por São Paulo, a mostra será inaugurada no dia 18 de julho, no shopping RioMar.



Aberta à visitação até 25 de agosto, a exposição propõe a experiência de entrar na Capela por meio de uma reprodução animada das paredes e teto com escala semelhante à original, além das representações de algumas das mais importantes obras artísticas da humanidade.

Instalada no piso L3 do centro de compras, a mostra vai ocupar mais de mil metros quadrados. Serão 15 salas contendo réplicas de obras, manuscritos, desenhos e esculturas em tamanho real.

O Recife terá uma novidade exclusiva e diferente da temporada do ano passado, realizada no MIS Experience, em São Paulo. A exposição ganha um ambiente imersivo dedicado à famosa "Pietà", escultura que representa a Virgem Maria segurando seu filho Jesus nos braços.

Além de uma sala com projeções gigantes no teto e nas paredes, “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” conta com espaços dedicados à arquitetura, história e curiosidades da Capela Sistina. Uma seção é dedicada ao Conclave, reunião dos cardeais para escolher um novo Papa, assim como a réplica da chave da Capela Sistina, trazida diretamente do Vaticano.

Serviço:

Exposição “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”

De 18 de julho a 25 de agosto; visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 20h30

No RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos a partir de R$ 30, no site Bilheteria Digital



Veja também

CELEBRIDADES Nova filha de Neymar, fruto de traição, tem mesmo hospital, enxoval e decoração de Mavie