Famosos Lamborghini, mansão e contratos de R$ 8 milhões: saiba de onde vem a fortuna de Felipe Titto Ator, conhecido por novelas como 'O outro lado do paraíso' e 'A dona do pedaço' se tornou empresário de sucesso, como sócio de quase 10 companhias

Registros de palestras, animais de estimação e uma vida de luxo são elementos que podem ser vistos no perfil de Felipe Titto no Instagram. Milionário, o ator e empresário de 38 anos não faz nem um pouco questão de deixar a sua rotina extravagante por baixo do tapete. Em diversas publicações na plataforma, ele aparece em cômodos de sua mansão ou na área externa da casa ( hoje à venda), em viagens de jatinho ou mostrando os diversos veículos que guarda na garagem.

“Trabalhei na televisão vinte anos, ainda faço algumas coisas. Fiz dez novelas, apresentei um monte de programas e tal. Num determinado momento, vi que a internet, que a princípio era uma consequência por eu ter sido uma figura macro na TV, virou meu core business (principal negócio)”, disse ele em uma entrevista ao ao podcast O Conselho no ano passado.





Felipe Titto em sua mansão em São Paulo — Foto: Reprodução/Instagram

Apenas trabalhando com a Internet, Titto consegue uma renda de cerca de R$ 8 milhões por contrato durante um ano. Os pacotes vendidos pelo ator incluem publicações mensais no feed ou nos stories, presenças VIP em eventos e ensaio de fotos e vídeos para divulgação da marca. O valor total corresponde um salário de mais ou menos R$ 660 mil.

Em 2017, quando já estava se enveredando pelo ramo empresarial, Titto já era dono de dois restaurantes, um salão de beleza masculino, um estúdio de tatuagem, um centro esportivo, uma oficina de moto, um site de classificados, uma marca de comida fit e outra de roupa, bonés e acessórios (com os quais ele fez questão de posar para as fotos), de acordo com o jornal Extra. À época, ele também cuidava do gerenciamento artístico de diversos famosos.

“O universo do empreendedorismo me fascina muito. Não quero ser um ator que depende só de fazer televisão. Nasci na periferia de São Paulo, tive uma vida difícil e lutei para conquistar tudo o que tenho hoje”, dizia ele, que integrou o elenco de novelas como "Amor à vida" (2013), "O outro lado do paraíso" (2017) e "A dona do pedaço" (2019).



Atualmente, o empresário é sócio de marcas no ramo hoteleiro, alimentício, suplementos e vitaminas, de educação, entre outros.

Conheça a mansão de Felipe Titto

Felipe Titto acaba de colocar à venda a mansão onde vive, e que construiu totalmente do zero, na região da Granja Vianna, em São Paulo. O imóvel com seis quartos — sendo três suítes —, sala de cinema, academia de musculação, quadra de beach tennis e até mesmo um closet apenas para tênis está sendo anunciado por R$ 30 milhões.





Felipe Titto na área externa de sua mansão, em São Paulo — Foto: Reprodução/Instagram

O corretor responsável pela comercialização da casa publicou imagens da propriedade por meio das redes sociais, expondo detalhes do imóvel. A mansão ocupa um espaço de 1,8 mil metros quadrados, num terreno de 6 mil metros quadrados dentro do mesmo condomínio onde também moram celebridades como as ex-BBBs e empresárias Viih Tube e Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, o novelista Walcyr Carrasco, e o compositor e multi-instrumentista Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee.



O imóvel de Felipe Titto tem sala de estar com lareira, sauna e área gourmet, além de ampla área externa com uma garagem (onde guarda alguns carros de luxo como uma Lamborghini) e destaque para o lago cristalino cheio de carpas. A casa, a rigor, é um galpão com 13 metros de pé-direito. "Você fez um shopping aqui! Estou abismado", comentou o influenciador Carlinhos Maia, ao conhecer a propriedade.

O lago de ozônio é uma das áreas da casa que mais exigem manutenção, de acordo com o proprietário. Para conservar as águas cristalinas é necessária uma parafernália. "A gente enche ele com caminhão-pipa. Há oito motores embaixo do deque. É todo um processo de filtro. Tem mais 3 toneladas de mídia filtrante e um serviço de biologia para a água ficar desse jeito. É ozônio, então tem uma máquina soltando ozônio 2m, além de planta esculpida em formato de tubarão", detalhou Felipe Titto por meio de vídeo publicado no Instagram, há mais ou menos um ano.



O closet gigante, com espaço exclusivo — e igualmente imenso — apenas para tênis, é outro cômodo que chama atenção. O ator e empresário tem uma coleção de nada menos do que 500 pares de tênis e sapatos.

"E quando paro pra pensar que, num passado não tão distante, meus tênis eram frutos de doação… Os que vinham numa numeração maior que a minha, eu completava com algodão na ponta, e os que vinham menores, eu tirava as palmilhas! É, parece que o jogo virou. Agora quem doa sou eu. Amém!", celebrou ele, recentemente, numa rede social.

