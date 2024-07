A- A+

LITERATURA Lançamento do livro ''O Condomínio'' acontece neste sábado (6), no Castigliani Cafés Especiais O livro é o primeiro romance do escritor Frederico Toscano reunindo uma narrativa de suspense

O lançamento ''O Condomínio'', entrelaça as histórias dos moradores de um antigo prédio do Recife, que sofre de infiltração na sua estrutura, invadindo suas intimidades através de seus apartamentos. Essa é a trama do primeiro romance da carreira do escritor Frederico Toscano reunindo uma narrativa de segredos, medos, solidões, passados e cicatrizes de seus personagens.

O artista, que recebeu uma menção honrosa no Prêmio Vânia Souto Carvalho - Ficção, da Academia Pernambucana de Letras, lança pela Cepe Editora a sua obra, neste sábado (6), a partir das 16h, no Castigliani Cafés Especiais, bairro do Parnamirim. No lançamento, o público terá a oportunidade de acompanhar um bate-papo entre o autor e o jornalista e também escritor Roberto Beltrão.

Narrativa fragmentada

''O Condomínio'' tem uma narrativa dividida em capítulos que retratam cada apartamento e o próprio condomínio, o leitor passa a conhecer personagens que enfrentam a decadência do edifício, o tensionamento das relações sociais e as suas tragédias íntimas. O livro aponta para a perturbadora impressão de que os problemas mais cotidianos podem ser os menos corriqueiros, e também os mais insólitos.

Sob a lente do horror para escancarar as relações condominiais e fazer com que atinjam a um ponto de fervura, envolvendo o sobrenatural e o fantástico, o autor desperta no leitor uma reflexão sobre as relações da vida real.



Revisitando o passado

Seis anos depois de deixar de ser morador, Frederico Toscano volta a revisitar o Edifício Nossa Senhora da Conceição, na Estrada do Encanamento, matéria-prima do seu romance, para lançar o livro a poucos metros, no Castigliani Cafés Especiais.

''Esse romance veio de uma vivência minha. 'O Condomínio' se passa em um prédio da década de 1940, em que eu morei no Recife, e em que pude perceber um isolamento das pessoas que moravam ali, mesmo sendo um prédio pequeno, com tensões que borbulham atrás das portas dos apartamentos no dia a dia'', pontua o autor, ressaltando a efemeridade das relações sociais.

''Viver em edifício força as pessoas a uma convivência fugaz, seja na escada, na garagem, na reunião de condomínio, na entrada e saída do prédio. Ao mesmo tempo, há um isolamento dessas pessoas'', apontou Frederico Toscano.

A partir de marcadores que ressaltam que a história é ambientada no Recife, o leitor dá de cara com diálogos verossímeis repletos de sotaque, gíria e expressões locais. ''Essa é uma história que se passa no Recife e essas falas são apenas mais um marcador entre o geográfico, sentimental e histórico, por exemplo, usados para aproximar o leitor da história e fazer com que ele fique mais imerso no ambiente da narrativa'', explica o autor.

Como apreciador de gêneros literários, Frederico se dedica a escrever horror, ficção científica, para além dos trabalhos como historiador. O livro traz temas pertinentes à sociedade e com representações gráficas, a história ganha imersão, suspense e tensão dentro dos arcos narrativos.

Sobre o autor:

Frederico Toscano é recifense e historiador. Publicou as obras À francesa: a Belle Époque do comer e do beber no Recife (terceiro lugar em Gastronomia no Prêmio Jabuti de 2015), O terceiro homem: a fotografia e o Recife de Ivan Granville; e Yes, nós temos Coca-Cola, todas pela Cepe Editora. Na ficção, escreveu Carapaça escura (Patuá) e O rinoceronte na parede (Uratau), semifinalista no Prêmio Oceanos 2022.

SERVIÇO:

Lançamento de ''O Condomínio'', de Frederico Toscano

Quando: 6 de julho, a partir das 16h

Onde: Castigliani Cafés Especiais (loja 3) - Estr. do Encanamento, 323, Parnamirim

Preço do livro: R$ 65,00 impresso / R$ 32,50 e-book

Veja também

FORMAÇÃO Curso de roteiro para audiovisual ministrado por Hilton Lacerda abre inscrições