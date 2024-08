Lapa pode ganhar estátua em homenagem a Silvio Santos

A- A+

O Rio de Janeiro pode ganhar uma estátua do apresentador Silvio Santos, no bairro da Lapa. Isso aconteceu após um perfil do X , chamado Então Pronto!, marcar o prefeito da cidade numa publicação sugerindo a iniciativa.

O post feito no último sábado (17) afirmou que este seria uma homenagem e um tributo ao “maior de todos os apresentadores” e que a iniciativa levaria “turismo e alegria para todos.”

Após a dica, Eduardo Paes afirmou que a prefeitura já estava em contato com o cartunista para planejarem o plano.

O apresentador e empresário tornou-se uma das figuras televisivas mais presentes na vida dos brasileiros. Criador de um dos maiores grupos de comunicação do país, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos marcou como poucos a história da TV e da cultura nacionais.

O apresentador e empresário morreu neste sábado, aos 93 anos, em São Paulo. Ele estava internado há 17 dias no Hospital Albert Einstein.

Primogênito de dois imigrantes judeus sefarditas que vieram para o Brasil em 1924, Senor Abravanel, seu nome de batismo, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.

Com um de seus quatro irmãos, Leon, começou a vender nas ruas da então capital brasileira capinhas plásticas para guardar título de eleitor, nas eleições de 1946. Era seu primeiro passo como empreendedor, aos 14 anos.

A voz bem postada de vendedor ambulante chamou atenção e garantiu-lhe um teste na Rádio Guanabara, mas a remuneração não lhe permitiu abandonar a vida de camelô.

Aos 18 anos, trabalhando em uma rádio em Niterói, ele iniciou seu primeiro empreendimento: um serviço de alto-falante nas barcas que cruzavam a Baía de Guanabara.

Aos 20 anos, decidiu mudar-se para São Paulo, onde iria apresentar espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Na Rádio Nacional, onde era locutor, conheceu o ator, humorista e autor Manoel de Nóbrega.

O criador da "Praça da Alegria" estava em dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos por prestações em carnês mensais, chamada Baú da Felicidade.

Silvio assumiu o empreendimento, que em1962 viria a se tornar o Grupo Silvio Santos, quando, além de brinquedos, passaria a financiar eletrodomésticos, carros e até casas. O grupo também ganhou um braço financeiro, em 1969, que daria origem ao Banco PanAmericano.

Estreia na TV

A carreira de Silvio Santos na TV teve início como uma estratégia para promover o Baú da Felicidade. O empresário comprava horários de meia-hora na faixa nobre das noites de segunda-feira, na TV Paulista, para exibir o programa "Vamos brincar de forca".

Na atração, clientes em dia com o carnê do Baú eram sorteados para participar de um jogo da forca no estúdio, no qual concorriam a prêmios.

