Lula sobre Silvio Santos: "Tem pessoas que não morrem"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou neste domingo a trajetória do apresentador Silvio Santos, que morreu no sábado. Lula disse que Silvio foi "inegavelmente" o maior apresentador da televisão brasileira, comparável apenas a Chacrinha.

— Tem pessoas que não morrem. O Silvio Santos eu penso que ele não morreu, ele foi fazer uma viagem. Como eu acredito na existência de um outro mundo, melhor e mais justo, eu acho que o Silvio deve estar direcionado para esse novo mundo — afirmou o presidente, após visitar a 'sala de situação' do Concurso Nacional Unificado.

Lula relembrou passagens com o apresentador, como em 1989, quando pegaram juntos um voo de São Paulo para Brasília, e ele tentou convencer Silvio Santos a não ser candidato na eleição daquele ano.

Ao fim, a candidatura do apresentador foi barrada pela Justiça Eleitoral porque seu partido não havia feito uma convenção.

O presidente ainda relatou as preocupações de Silvio Santos, em 2010, com as denúncias de fraude no Banco Panamericano, do qual era proprietário.

— O Silvio Santos me procurou aqui, muito preocupado, eu era presidente da República. Ele estava com medo de ser preso e eu disse: 'Silvio primeiro não há por que te prender, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, o Ministério da Fazenda e vamos ver como a gente resolve o problema'. E o problema foi resolvido.

Lula exaltou o fato de Silvio Santos ter dado o SBT, sua emissora, como garantia, na época.

— Coisa que muita gente não quer dar, o seu patrimônio, e ele deu.

