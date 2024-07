Pai de 10, Latino já surpreendeu fãs por transformar cinzas de macaco em diamante

A- A+

O cantor Latino, de 51 anos, certamente tem muitas histórias para contar. Pai de dez filhos com mães diferentes, o artista ficou bastante conhecido por músicas como "Me leva", "Só você", "Festa no apê" e "Renata", conhecidas nas décadas 1990 e 2000.



Mas o músico também é cercado de polêmicas envolvendo a sua enorme família e por casos inusitados com os animais de estimação.

Veja abaixo algumas curiosidades sobre Latino, que completou 30 anos de carreira:

Macacos de estimação

O macaco Twelves, que Latino cuidava com tanto zelo e que comia junto à mesa com ele, quando morreu, em 2018, teve as cinzas transformadas em um diamante. A pedra viria a ser um amuleto da sorte para o cantor.







"Foram quase três meses esperando o processo ser concluído. Agora ele estará comigo para sempre em forma de um amuleto da sorte. Que os anjos animais do céu estejam contigo. Que saudade", escreveu o cantor à época.

O macaco havia morrido atropelado em março, deixando o cantor ficou completamente inconsolável. Depois, ele ainda ganhou outro macaco, Ana Paula, que ganhou até mesmo uma página dedicatória no Instagram seguida por mais de 80 mil pessoas.

Família grande

Latino posa com alguns de seus dez filhos Foto: Reprodução



Entre os relacionamentos de Latino, o que mais ganhou estrelato e teve acompanhamento do público foi com a também cantora Kelly Key, que à época também fazia muito sucesso. Com a artista, teve Suzana Freitas em 2000. Atualmente ela tem 23 anos. O artista ainda é pai de:

Dayanna Maia (28 anos), fruto da relação com a advogada Izabel Cristina;

Amanda Rocha (25 anos), filha de Jucinéia de Oliveira, que foi presidente de um fã-clube dedicado a Latino;

Bruna Morais (25 anos), cuja paternidade só foi reconhecida em 2019;

Victor Hugo (25 anos), filho de Roselina Severino de Souza, também ex-presidente de um fã-clube, em Recife;

Guilherme Rocha (25 anos), o Namentti, nascido do relacionamento do artista com Verônica Rodrigues e que foi reconhecido somente após exame de DNA;

Bernardo Neiva (13 anos), filho da modelo Fernanda Neiva;

Valentina (12 anos), filha da advogada Glaucia Deneno;

Ana Júlia (10 anos), filha da cabeleleira Neusimar Condensei;

Matheus (11 anos), filho da modelo Jaqueline Blandy.

Cobrança de pensões

A relação de Latino com os filhos, aliás, é envolta de polêmicas. Em 2017, por exemplo, o músico chegou a ter a sua prisão decretada por não pagar pensão alimentícia. A acusação era de que o cantor não cumpria os compromissos assumidos com Jack Blandy, o último filho dele.

Outra filha do músico, Bruna Morais só foi reconhecida em 2019, quando tinha 20 anos. "Quando minha mãe me contou foi bem engraçado e assustador. Ela simplesmente me sentou na sala, colocou o DVD dele na televisão e falou: 'Esse é o seu pai'. Eu: 'Como assim? Eu tinha apenas 14 anos. Fiquei bem assustada, mas no final, ela me explicou tudo que aconteceu e choramos juntas. Foi bem emocionante e foi ali que eu tive a certeza que eu tinha um pai e senti no olha dela verdade e sinceridade", disse a garota à época.

Visual rejuvenescido

Cantor Latino após passar por processo de rejuvenescimento Foto: Reprodução



O cantor também já investiu em um processo de rejuvenescimento, em 2022, e acabou virando meme nas redes. Depois de fazer preenchimento e aplicar toxina botulínica e fios com técnica do "fox eyes" para abrir os olhos e levantar as sobrancelhas, Latino ficou parecendo o personagem do diabo do filme "O Auto da Compadecida" (2000), segundo os internautas.





Latino antes e depois de harmonização facial Foto: Reprodução

"O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino", rebateu o artista.

Dívidas e risco de leilão

Em julho de2023, outro problema para Latino. Desta vez com dívidas que tinha com o condomínio Quintas do Rio, de alto padrão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que quase o fez ter a mansão leiloada. Nesta época, de acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do GLOBO, Latino propôs fazer os pagamentos em dez parcelas mensais até março de deste ano, mas a administração chegou a alegar que ele já havia descumprido outros tratos feitos.

A conta só veio a ser quitada recentemente, em março deste ano, após o pagamento de R$ 723.988,49 relativos a despesas condominiais.

