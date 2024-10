A- A+

LITERATURA Leilão de poema de Jorge Amado é suspenso após manifestação de herdeiros; entenda Pesquisadora da UFSC afirma que o título do texto, "ABC de Sebastopol", consta no sumário de livro publicado em 1942

O leilão de um poema escrito por Jorge Amado durante o exílio e apresentado como inédito foi suspenso após manifestação da Fundação Casa de Jorge Amado, que afirmou não ter confirmado nem a autenticidade nem o ineditismo do texto. Promovido pela casa Zorrilla, de Montevidéu, em parceria com a Hilario, de Buenos Aires, o leilão estava marcado para amanhã, às 15h, e ocorreria de forma presencial e virtual. O cancelamento foi informado ao Globo por Roberto Vega, da Hilario.

O catálogo do leilão afirma que o poema “ABC de Sebastopol” foi datilografado e assinado pelo autor em 22 de julho de 1942. “Diante de nossas consultas, não conseguimos encontrar uma edição do presente, que entendemos ainda permanecer inédito, conforme afirmou a própria Fundação Casa de Jorge Amado, segundo a correspondência que o acompanha”, afirma o documento.

No entanto, nesta quinta-feira (10), a Fundação Casa de Jorge Amado emitiu nota afirmando que “nunca conversou com representantes das casas Zorilla e Hilario, organizadoras do leilão”. “Não temos conhecimento do poema e não atestamos sua autenticidade e ineditismo”, esclarece o texto.

A Casa de Jorge Amado acrescentou ainda que, “através dos seus representantes legais, já entrou em contato com as casas Zorrilla e Hilario solicitando a suspensão do referido leilão”.

Ao Globo, o leiloeiro Roberto Vega afirmou que o atual proprietário do poema havia fornecido a cópia de um e-mail trocado com a Casa de Jorge Amado, que respondia “não ter registro de uma publicação do poema com este título”. Ainda assim, disse Vega, o leilão está suspenso até que seja possível investigar melhor o ineditismo do poema. Segundo ele, foi um pedido dos herdeiros do autor de “Capitães de areia”, que querem examinar o texto.

"É isso que faremos para a tranquilidade de todos", assegurou.

Ineditismo contestado

Após a publicação da matéria do GLOBO que anunciava o leilão, na segunda (7), a pesquisadora Thalita Saldanha Coelho, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), procurou a reportagem e disse que os versos “muito provavelmente” já foram publicados.



Segundo ela, os arquivos da UFSC, onde há um grupo que estuda o período de exílio de Amado no Uruguai e na Argentina, guardam a cópia do sumário de um livro no qual consta o poema “ABC de Sebastopol”. Trata-se do livro “Cantos a Sebastopol”, publicado no Uruguai em 1942 com textos de vários autores.

No entanto, não é possível dizer que se trata do mesmo poema. Não só porque o original que iria a leilão amanhã não foi divulgado, mas também porque Amado pode ter dado esse mesmo título a um outro texto. Thalita explica que no acervo há um romance inédito que aparece com dois títulos “Terra do sem-fim” e “São Jorge dos Ilhéus”. O autor publicou romances com esses títulos, mas nenhum deles é a obra inédita.

