Polêmica Léo Picon é criticado por opinião sobre escala 6x1: saiba de onde vem a fortuna do influenciador Irmão de Jade Picon, que chamou PEC de 'cortuna de fumaça', fundou marca de roupas aos 15 anos e se destacou com milhões de seguidores nas redes sociais

Irmão da atriz Jade Picon, o influenciador Léo Picon usou suas redes para opinar sobre o fim da escala de trabalho 6x1, e recebeu críticas, inclusive do vereador recém-eleito Rick Azevedo (PSOL) para a Câmara do Rio, que defende a PEC para a mudança na legislação trabalista (em Brasília, o projeto de lei está sendo apresentado pela deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo).

Em seu post, Picon avaliou que pequenos empresários seriam prejudicados caso a redução de jornada seja aprovada e chamou a proposta de "cortuna de fumaça" e "canetada populista":

"Sabe o que daria mais tempo para o trabalhador do que tirar o 6º dia da escala de trabalho de 44 horas semanais? Ficar menos de 2h no trânsito todos os dias, creches e escolas em período integral, não sufocar salários em impostos que não retornam, diminuir a taxa de juros, educação pública que contribua para o crescimento profissional.", escreveu o influencer, em post editado após as críticas na rede.

Rebatendo a opinião de Picon, Rick Azevedo o chamou de "riquinho", que "vive de herança, filhinho de papai".

"Queria perguntar para você quantos anos de CLT você tem para estar opinando sobre o assunto de forma negativa. Aqui não tem cortina de fumaça, tem luta séria de trabalhadores que mantêm a sua vidinha de influencer", escreveu o novo vereador.

Mas de onde vem a fortuna da família de Léo e Jade Picon? Ambos se destacaram nas redes sociais, com milhões de seguidores no Instagram (antes mesmo de entrar no Big Brother Brasil, a hoje atriz já era seguida por quase 14 milhões de pessoas).

Léo e Jade são filhos do empresário Carlos Picon, dono da Pantanal Mármores, empresa com sede em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, que atua no fornecimento e instalação de pedras naturais, granitos e mármores.

Mas foi o mundo digital que consolidou o status financeiro dos filhos. Cinco anos mais velho que Jade, Leo foi o primeiro da família a se destacar nas redes sociais, chegando a participar do reality show "De férias com o ex", da MTV.

Depois Jade seguiu seus passos e conquistou a independência financeira aos 20 anos graças a publis garantidas pelo número crescente de seguidores.

Aos 15 anos, Léo criou, em sociedade com o amigo Cacá Parra, sua própria marca de roupas, a Approve, a qual deixou a administração em 2023.

Em 2016, ele fundou a ROL Films e, mais tarde, se tornou sócio da hamburgueria Luz, Câmera, Burger.

Em 2018, Léo inaugurou o Galleria Bar, no Itaim Bibi, e, dois anos depois, lançou o selo musical XOKO JAR.

O que é a proposta para o fim da escala 6 x 1?

De forma geral, a proposição consiste em abolir o modelo de contratação em que o empregado trabalha por seis dias consecutivos e folga no sétimo.

A ideia ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. Durante o fim de semana, o tema ficou entre os mais debatidos no X, e estava entre os assuntos mais comentados nesta segunda-feira.

No Congresso, no entanto, o texto tem enfrentado resistência dos partidos de direita: enquanto toda a bancada do PSOL e metade da do PT assinou a proposta, apenas um deputado do PL está entre os signatários.

Trata-se de Fernando Rodolfo (PE), que integra uma ala da sigla mais fisiológica.

Para ser discutido na Câmara e no Senado, o texto precisa do apoio de ao menos 171 assinaturas de parlamentares, já que se trata de uma mudança na Constituição. Até a última sexta-feira, 71 nomes tinham endossado o texto.

Segundo a equipe da deputada psolista, o apoio a proposta passou de 100 assinaturas nesta segunda-feira (11), em meio à popularização do tema nas redes sociais e à pressão sobre deputados.

