SHOW Léo Santana confirma a nova turnê Paggodin no Recife, em outubro; confira O projeto de pagode do artista acontece no Parador, no dia 26 de outubro, às 15h

Léo Santana confirma a vinda da sua nova turnê para a capital pernambucana, neste mês de outubro, no dia 26, às 15h. O projeto Paggodin, vai acontecer no Parador, Bairro do Recife, com os ingressos custando R$ 116 (área única) no site Ingresse ou nas lojas físicas do Ingresso Prime, dos shoppings Recife e RioMar.

O artista está rodando o seu novo projeto de pagode pelo Brasil, com um repertório pensado especialmente para a experiência do evento, como forma de celebrar as suas origens musicais. São mais de 4h de música, incluindo os sucessos ''Perna bamba'', ''Posturado e Calmo'' e a recente ''Ela terminou no WhatsApp''.





Confira a playlist do show:

Crédito: Divulgação | Léo Santana cantando durante o Paggodin

Além disso, a apresentação de Léo Santana, durante o Paggodin, conta com a participação de convidados e parceiros musicais do cantor.



SERVIÇO:

Turnê Paggodin - Léo Santana

Quando: 26 de outubro, 15h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 05

Ingressos custam R$ 116 (área única) no site Ingresse ou nas lojas físicas do Ingresso Prime, dos shoppings Recife e RioMar

Mais informações: @paggodinoficial

