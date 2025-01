Leonardo DiCaprio perde mais de R$ 700 milhões após incêndios em Los Angeles; entenda

A- A+

O ator Leonardo DiCaprio sofreu perdas estimadas em mais de US$ 120 milhões, o equivalente a cerca de R$ 720 milhões, devido aos incêndios de grandes proporções que atingiram Los Angeles, nos Estados Unidos, no início deste mês. Entre os bens afetados pela tragédia ambiental — e agora totalmente comprometidos —, estão uma luxuosa mansão avaliada em US$ 70 milhões (cerca de R$ 420 milhões) e uma valiosa coleção de obras de arte.

De acordo com informações do canal Ibrat News, a residência do astro não era apenas um imóvel de alto padrão, mas também um projeto arquitetônico personalizado. Recentemente, o astro de Hollywood havia investido cerca de US$ 8 milhões, o equivalente a R$ 48 milhões, em reformas e decoração no lugar. Entre os detalhes exclusivos do loca, destacavam-se a marcenaria italiana, os pisos de mármore, uma piscina de grandes proporções e um cinema particular.



O desastre — que deixou 24 mortos, de acordo com dados divulgados por autoridades da Califórnia — também comprometeu a coleção de carros de luxo do ator. Na lista, estavam uma Ferrari avaliada em US$ 800 mil (cerca de R$ 4,8 milhões), um Bentley de US$ 1 milhão (R$ 6 milhões) e um raríssimo Pagani Huayra, avaliado em US$ 1,1 milhão (R$ 6,6 milhões). Segundo a publicação, DiCaprio não conseguiu salvar os veículos devido ao trânsito intenso durante a evacuação de moradores.

A perda mais valiosa no patrimônio do ator, porém, pode ter sido sua coleção de obras de arte. Entre as peças, chamava atenção um quadro original de Jackson Pollock avaliado em US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões). DiCaprio também colecionava relógios de luxo, incluindo um modelo único avaliado em US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões), também totalmente destruído no incêndio.



Após a emergência, o ator deixou a cidade às pressas num avião particular, evitando o caos instaurado pelas evacuações em massa. Apesar das perdas financeiras, DiCaprio não sofreu ferimentos e está em segurança. O astro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.*

