Quando saem os indicados ao Oscar 2025? Saiba como assistir e torcer por Fernanda Torres

A expectativa brasileira para o Oscar 2025 tem nome e sobrenome: Fernanda Torres. A atriz, que brilhou na temporada de premiações com a atuação em "Ainda Estou Aqui" de Walter Salles, busca a indicação para Melhor Atriz.



Após vencer o Globo de Ouro, Torres é vista como um dos grandes nomes da corrida por uma estatueta, renovando a esperança de um Oscar para o Brasil, 26 anos após a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, em "Central do Brasil".

Embora tenha ficado de fora de outras premiações importantes, como o BAFTA, o SAG Awards e o Critics Choice, sua performance vem sendo amplamente elogiada por críticos e pelo público.



A exposição gerada por entrevistas e participações em eventos, como o festival de Palm Springs, contribuiu para colocar seu nome em evidência entre os membros da Academia.

O que sabemos até agora?

O aguardado anúncio dos indicados ao Oscar 2025 acontece nesta quinta-feira (23), às 10h30 (horário de Brasília).



Rachel Sennott e Bowen Yang serão os anfitriões da transmissão ao vivo no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills.

Este ano, a votação foi impactada pelos devastadores incêndios na Califórnia, o que levou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a estender o prazo para envio dos votos até 17 de janeiro.

Em um comunicado, o CEO Bill Kramer e a presidente Janet Yang destacaram o compromisso da instituição com a comunidade cinematográfica durante este momento difícil:



“Estamos ansiosos para homenagear nossos trabalhadores da linha de frente que ajudaram com os incêndios, reconhecendo os afetados e incentivando as pessoas a se juntarem à Academia para apoiar os esforços de socorro”.

Ainda Estou Aqui

Os incêndios na Califórnia também impactaram o cronograma de eventos do Oscar 2025. O tradicional almoço dos indicados, que seria realizado em 10 de fevereiro, foi cancelado, assim como a cerimônia de premiação técnica e científica, que foi adiada para uma data ainda não definida.

No entanto, a entrega dos prêmios segue confirmada para 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood.

Como acompanhar o anúncio dos indicados

A Academia de Hollywood realizará uma live em seu canal no YouTube para divulgar os finalistas.



No Brasil, os canais TNT e Max também farão uma transmissão conjunta, apresentada por Valentina Pulgarín, com análises e curiosidades sobre os indicados.

A live estará disponível nos perfis oficiais do YouTube da TNT Brasil e no TikTok da Max Brasil.

Quem são as outras favoritas?

Entre os nomes cotados para Melhor Atriz, destacam-se performances de grandes estrelas, como:

Demi Moore ("A Substância")

Angelina Jolie ("Maria Callas")

Kate Winslet ("Lee")

Saoirse Ronan ("The Outrun")

Cynthia Erivo ("Wicked")

