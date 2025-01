Concorrente de Fernanda Torres na corrida ao Oscar, atriz espanhola se derrete pela brasileira

A- A+

A atriz espanhola Karla Sofia Gascon, do badalado longa "Emilia Perez", rasgou elogios à Fernanda Torres. Ambas as atrizes estão cotadas para concorrerem ao Oscar de melhor atriz a brasileira, por seu trabalho em "Ainda estou aqui".

Eu conheci a Fernanda pessoalmente. Ela é uma mulher maravilhosa e uma atriz incrível, que merece todo o reconhecimento do mundo. Fiquei muito feliz com o Globo de Ouro dela e por estarmos juntas nas premiações. Dá pra ver que, como eu, ela põe muito amor no trabalho que faz. Ela é uma mulher que merece todo tipo de prêmio afirmou a espanhola ao jornal Folha de S. Paulo.

Em passagem pelo Brasil para divulgar seu filme, que estreia dia 6 de fevereiro por aqui, Gascón pode ser a primeira mulher trans indicada ao Oscar na história da premiação. A organização do prêmio vai divulgar os indicados nesta quinta-feira (23).

