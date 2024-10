A- A+

herança Liam Payne: filho de ex-integrante do One Direction é herdeiro de fortuna avaliada em R$ 612 milhões Carreira do cantor decolou em 2010 quando, junto com Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, fez parte de uma das boybands mais bem sucedidas da história

Após a morte de Liam Payne, 31, ex-membro do One Direction, em um trágico acidente em Buenos Aires, seu filho Bear Grey Payne, de 7 anos, herdará a fortuna de 100 milhões de euros (cerca de R$ 612 milhões, na cotação atual) acumulada pelo artista em vida. A criança é fruto de um relacionamento com a também cantora inglesa Cheryl Cole, em 2017.

"A minha vida é dele, meu dinheiro é dele. Na verdade, tenho várias empresas e sei que, se ele quiser, pode administrá-las. Se quiser vender, pode vender. Se quiser ficar com elas, ele pode ficar com elas. Será a escolha dele”, disse Payne durante participação no podcast Impaulsive with Logan Paul, em 2017.

A carreira de Payne decolou em 2010 quando, junto com Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, fez parte da banda One Direction após participar do show de talentos britânico The X Factor. O grupo rapidamente se tornou um fenômeno global: lotaram estádios e chegaram ao topo das paradas em todo o mundo. Com o sucesso da banda, Liam Payne consolidou sua fama e também começou a acumular uma grande fortuna.

Ao longo dos anos, de acordo com dados do Celebrity Net Worth compartilhados em abril de 2024, ele acumulou um patrimônio líquido estimado em US$ 70 milhões (cerca de R$ 395 milhões). Esse patrimônio líquido vem principalmente de sua renda como parte do One Direction, de suas turnês mundiais, de sua carreira solo e de seu investimento estratégico em imóveis.

Além disso, segundo o Sky News, Liam conseguiu acumular grandes valores por meio de campanhas publicitárias e chegou a ser embaixador da marca Hugo Boss, tendo sido imagem de um dos perfumes da grife.

Propriedades de luxo como pilar da fortuna

Entre as propriedades mais notáveis que faziam parte do patrimônio de Payne estava sua famosa mansão em Monte Nido, no estado americano da Califórnia. Esta mansão, localizada nas colinas de Malibu, foi palco de múltiplos eventos que, segundo Payne, sua então parceira Cheryl Cole vivenciou enquanto estava grávida de seu filho Bear.

A propriedade Monte Nido era notável por sua vasta extensão de quase cinco hectares (cerca de 50 mil m²), jardins, lagos de carpas, uma piscina e um centro de meditação. A casa principal incluía estúdio de gravação, casa de hóspedes e vários espaços de entretenimento.

No Reino Unido, Payne também possuía uma mansão em Surrey. É uma propriedade de estilo georgiano, localizada nos arredores de Londres, com cinco quartos, sete banheiros, campo de tênis e piscina.

