Liam Payne morreu por causa da queda, informa a polícia

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction que foi encontrado morto na quarta-feira (16) em um hotel em Buenos Aires, morreu de politraumatismos causados ao cair do terceiro andar do prédio, informou a polícia nesta quinta-feira (17).

A autópsia preliminar mostrou que Payne teve "hemorragia interna e externa" e "morreu por causa da queda", disse uma fonte policial à AFP, após a morte do músico aos 31 anos.

