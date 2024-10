A- A+

MORTE DE LIAM PAYNE Liam Payne: ouça a ligação do hotel para o serviço de emergência; "está destruindo todo o quarto" Foi divulgado o áudio da ligação que o proprietário e administrador do hotel onde o cantor Liam Payne estava hospedado fez para os serviços de emergência, antes que o ex-integrante do grupo One Direction caísse de uma varanda e morresse.

"Temos um hóspede que está sob efeito de drogas e está destruindo todo o quarto", disse desesperadamente o homem identificado como Esteban Grazzie.



O dono do hotel Casa Azul Palermo forneceu o endereço do estabelecimento e pediu ajuda urgente. "Precisamos que alguém venha", afirmou.

O proprietário do hotel estava preocupado com a saúde de Payne. "E precisamos que nos enviem alguém urgentemente, porque, bem, eu não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está em um quarto que tem uma varanda e, bem, estamos um pouco com medo de que ele faça algo que coloque sua vida em risco".

"Eu te peço que alguém venha urgente, porque, bem...", acrescentou.

Essa foi a primeira ligação para emergências, antes da queda de Payne de uma varanda localizada no terceiro andar do hotel.

Naquele momento, o proprietário do hotel procurava ajuda para controlar a situação devido ao alto grau de excitação do famoso hóspede.

O que ninguém no hotel imaginava era que minutos depois o cantor e compositor britânico, nascido em 1993, cairia do terceiro andar do hotel.

De fato, o dono do hotel interrompeu a ligação e não a concluiu. Ao que parece, ele precisou se afastar para lidar com a situação, a qual acabou tendo um desfecho fatal.

Ele caiu do terceiro andar.

Certamente, após o cantor britânico de 31 anos cair no vazio e perder a vida, houve outra ligação.

Liam James Payne foi um cantor, compositor e guitarrista. Ele é lembrado principalmente por ter sido membro da boy band One Direction.

Payne compôs, enquanto estava no One Direction, músicas como "Taken", "Everything About You", "Same Mistakes", "Last First Kiss", "Back For You" e "Summer Love", que fizeram parte dos álbuns Up All Night e Take Me Home.

