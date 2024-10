Liam Payne: último post foi sobre One Direction

A- A+

O músico britânico Liam Payne, de 31 anos, morreu nesta quarta-feira (16) em Buenos Aires, após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado, no bairro de Palermo.

Embora as causas do que parece ser um acidente ainda não tenham sido determinadas, muitos se perguntaram qual foi a última atividade em suas redes sociais.

O último post em sua conta do Instagram foi no dia 29 de maio, já que o artista era mais ativo em seu perfil do Snapchat. Através de uma imagem com os membros da banda One Direction, Liam se despediu do diretor e produtor americano Morgan Spurlock, que morto aos 53 anos devido a complicações de um câncer.

“Descanse em paz, Morgan Spurlock. Foi um prazer trabalhar com você”, foram as palavras com as quais ele se despediu de alguém que foi significativo em sua carreira musical.

Já no Snapchat, onde Payne é muito mais ativo, ele compartilhou uma série de imagens e vídeos sobre seu último dia na Argentina.

Segundo o que se pode ver, Payne tomou café da manhã em uma casa de campo ao lado de sua namorada, Kate Cassidy, uma influenciadora de 25 anos. Ela, no entanto, não estava registrada com ele no hotel em Palermo.

É importante destacar que a notícia foi divulgada quando a polícia da Comisaria 14B chegou ao hotel após receber uma chamada ao número de emergência de Buenos Aires, informando sobre um homem agressivo que poderia estar sob o efeito de drogas ou álcool. Ao chegar ao local, o SAME confirmou a morte do cantor.

