Lily Allen cria perfil em plataforma erótica e revela preço

A cantora brintânica Lily Allen, surpreendeu seus fãs ao anunciar que abriu uma conta na plataforma erótica OnlyFans. Segundo a artista, a ideia é vender fotos exclusivas de seus pés por cerca de £ 8, aproximadamente R$ 57 por mês.

Allen afirma que a ideia surgiu após ela descobrir que os seus pés eram “bem avaliados” no WikiFeet, uma plataforma que reúne fotos de pés de diversas celebridades internacionais.

Assim, ela resolveu abrir uma conta e já compartilhou seis fotos de forma bem humorada. A artista também revelou que foi incentivada por sua pedicure, que a aconselhou a investir nesse mercado.

"Tenho uma senhora que vem fazer as minhas unhas e me informou que tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bastante raro", disse Lily no seu podcast "Miss Me?".