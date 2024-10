A contribuição da linguagem indígena, a que ensina sobre o significado de "ser humano"

A- A+

Para além de uma tradição futebolística de um "Fla-Flu" em um Maracanã lotado, a origem do nome do estádio carioca Mário Filho reverbera - ou pelo menos deveria - para o âmbito da contribuição imensurável da linguagem dos indígenas, tais quais verbetes cotidianos como abacaxi, pipoca, mandioca, mingau e pereba, entre tantos outros ditos Brasil afora.

É que a linguagem é a maior invenção da humanidade, "inventada há quase 2 milhões de anos (...) todas as demais invenções e descobertas humanas vêm dessa invenção".



E especificamente as línguas indígenas "nos ensinam mais o que quer dizer 'ser humano'".



Ao menos é assim que reflete o professor e linguista americano Daniel Everett, 73 - que recentemente esteve no Recife para participar do XX Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, sediado pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap-PE).





Na ocaisão, Daniel, professor de Ciências Cognitivas na Bentley Unicersity, lançou os livros "Charles Sanders Peirce: o Juggernaut Americano" e "Não Durma, Há Cobras: Vida e Linguagem na Floresta Amazônica".

Crédito: Cortesia

Linguagem como

parte da cultura

Ele também é autor de "Linguagem - A História da Maior Invenção da Humanidade", cujos escritos se contrapõem aos de outro estudioso também americano, Noam Chomsky.



Para ele, a linguagem é capacidade inata ao ser humano, diferente do que pensa Everett, que afirma ser a linguagem parte da cultura de uma sociedade.

Conclusão advinda a partir de sua imersão com os povos Pirahãs, a partir da década de 1970, na Amazônia. Experiência, aliás, que lhe trouxe descobertas e o fez fluente no português do Brasil.



ENTREVISTA

FolhaPE - Sobre sua experiência na Comunidade Pirahã, o que as linguagens indígenas têm a nos ensinar, professor?



Everett - As línguas indígenas nos ensinam mais o que quer dizer “ser humano”. Esticam as fronteiras cognitivas e nos fornecem perspectivas novas sobre a natureza, a tolerância, outras filosofias e ideias que nos permitem entender como o ser humano pode resolver problemas naturais, com soluções bem diferentes - como conceber o universo, entender os animais, como crescer através da diversidade.

Os índios ensinaram aos europeus, aqui no Brasil e nos EUA, e a todos os países das américas a lidar com o nosso novo mundo.

FolhaPE - O que já "Não Durma, há Cobras: Vida e Linguagem na Floresta Amazônica" nos revela o que sobre a Amazônia? Aliás, professor Daniel, o que a Amazônia segue revelando ao senhor, como estudioso - e como pessoa.

Everett - Sempre aprendo muito com cada visita à Amazônia. Valores, pontos filosóficos, linguística, e outras coisas dos índios da amazônia. São extremamente sofisticados intelectualmente.



FolhaPE - A linguagem, professor, é a maior invenção da humanidade?



Everett - Sim. Como explico no meu livro deste título, ela foi inventada há quase dois milhões de anos pelo Homo Erectus e foi crescendo e se enriquecendo no decorrer dos anos.

Todas as demais invenções e descobertas humanas vêm dessa única invenção

Veja também

EDIFÍCIO CHOPIN "Vendi à vista por um bom preço'",comemora Maitê Proença, que conseguiu negociar apartamento no Rio