SAÚDE Lisandra Silva: por que atriz foi internada após uso do Ozempic? Remédio causou um quadro de hipoglicemia, em que níveis de glicose no sangue caem para além do ideal

A atriz e modelo cubana Lisandra Silva compartilhou em suas redes sociais ter sido hospitalizada após o uso do medicamento Ozempic, indicado para diabetes tipo 2 e amplamente utilizado para perda de peso.

Lisandra, que havia usado o remédio pela primeira vez para emagrecer com acompanhamento médico, disse ter apresentado níveis excessivamente baixos de açúcar no sangue, quadro chamado de hipoglicemia.

“Meu açúcar caiu tanto que eu tive que ligar para o pai das crianças quando senti que estava desmaiando e meus filhos estavam dormindo ao meu lado. Graças a Deus não aconteceu nada, mas senti que estava morrendo e cheguei na clínica em cadeira de rodas”, escreveu a modelo em uma publicação.

Desde então, a atriz decidiu trocar o uso do medicamento por hábitos como exercício físico e mudança alimentar para alcançar o objetivo de diminuir o número da balança. Mas por que, afinal, o Ozempic pode levar a uma hospitalização?

No geral, o medicamento é considerado seguro, ou seja, os estudos clínicos necessários para que ele fosse aprovado por agências reguladoras como a Anvisa mostraram que os efeitos adversos mais graves são raros e que os benefícios compensam os riscos.

Segundo a bula do medicamento, reações muito comuns são náuseas e diarreias, que acometem mais de 1 a cada 10 pacientes, mas que geralmente desaparecem ao longo do uso do remédio. Já a hipoglicemia é considerada um efeito comum, ou seja, afeta até 1 a cada 10 pessoas.

No entanto, a farmacêutica destaca que ela é mais relatada entre pacientes que já fazem uso de outros medicamentos para diabetes que também vão estimular a produção de insulina, como uma sulfonilureia ou o uso direto da própria insulina.

“Os sinais de alerta de hipoglicemia podem surgir repentinamente e podem incluir: suor frio, pele fria e pálida, dor de cabeça, batimentos cardíacos rápidos, sensação de enjoo (náusea) ou muita fome, alterações na visão, sensação de sono ou fraqueza, nervosismo, ansiedade ou confusão, dificuldade de concentração ou tremor”, continua a bula.

A hipoglicemia acontece porque a semaglutida, princípio ativo do Ozempic, é uma molécula que simula a ação de um hormônio chamado de GLP-1 no corpo humano. No estômago, essa ação reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade, fatores que auxiliam na perda de peso.

Já no pâncreas, o GLP-1 estimula a liberação de insulina, hormônio que, por sua vez, é o responsável por retirar o excesso de glicose (açúcar) da corrente sanguínea. É o mau funcionamento das células que produzem a insulina, por exemplo, que caracteriza a diabetes - por isso, o remédio é utilizado nesses casos.

Porém, para pessoas que têm uma ação normal do hormônio, que não têm diabetes, o medicamento pode levar a um excesso de insulina e reduzir a glicose no sangue além do necessário, levando à hipoglicemia. Nesses casos, o atendimento médico busca repor os níveis da glicose no sangue.

Ter um nível adequado de glicose no sangue é importantíssimo para o funcionamento do organismo. Embora seu excesso de fato seja negativo, a glicose é um carboidrato simples que é utilizado como fonte de energia pelas células., ou seja, está envolvida em todas as atividades vitais do corpo humano.

