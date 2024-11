13 ovos por dia: conheça a dieta de 5 mil calorias que mudou o corpo de fisioculturista brasileiro

A- A+

O campeão brasileiro de fisioculturismo natural Icaro Lermen, de 22 anos, conquistou prêmios e medalhas com uma dieta de 13 ovos por dia, mas sem a inclusão de carne. Até cinco anos atrás, ele era um adolescente magro; contudo, alimentação apropriada e treinos pesados mudaram completamente o corpo do profissional de educação física.

Durante o período de competição, Icaro, que decidiu ser ovolactovegetariano, alcança os 109 quilos com uma porcentagem de gordura de 5%. Ele chega a consumir cerca de 5000 calorias por dia através das refeições.

Por isso, para alcançar seus objetivos, no seu dia a dia não podem faltar ovos, leite, queijo, mel, iogurte, lentilha, grão-de-bico e castanhas. Mas sua alimentação também é flexível quando precisa do déficit calórico e então parte para alimentos como melancia e morango, e até inclui o doce de leite em seu pós-treino.

Além disso, o catarinense afirma que não abre mão da suplementação, e utiliza o whey protein, a creatina e a melatonina.

— Sou contra o terrorismo nutricional. Atualmente, estou em processo de ganho de massa, consumo mais calorias do que gasto por dia. Gira em torno de 5.000. Na preparação que fiz para um campeonato de que participei no meio do ano, até a quarta semana antes da competição eu tinha uma refeição livre por semana, e comia pizza. Isso me dava mais adesão ao treino, melhorava a minha performance, me deixava mais feliz, e eu consegui chegar para competir em uma excelente condição — conta, em entrevista ao Uol.

