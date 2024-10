A- A+

Famosos Alimentos "vivos" e água morna com limão e sal: conheça a dieta de Gisele Bündchen A brasileira tem alguns hábitos alimentares que já fazem parte da sua rotina

Muitos se perguntam o que uma supermodelo como Gisele Bündchen come para se manter em forma sem perder a saúde. Grávida aos 44 anos, a übermodel conta que na sua alimentação ela tem como regra excluir os alimentos ultraprocessados e dar prioridade a alimentos orgânicos.

“Eu não faço nenhuma dieta específica, o que eu faço é comer coisas que são 'vivas'. Eu não como muitos processados. Eu faço tudo em casa e gosto de comer muita fruta, verduras, carne e peixe. Eu como de tudo, na verdade. Mas, para mim, o mais importante é evitar alimentos processados, porque eu acho que tudo o que vem da natureza, e tudo o que é orgânico é muito melhor para o nosso corpo”, ela afirma ao responder perguntas em seu Instagram.

Em postagem, Gisele compartilha almoço que ela fez — Foto: Reprodução/Redes sociais

Em uma de suas publicações na rede social, Gisele mostra um almoço preparado por ela que contém arroz, feijão, brócolis, cenoura e frango desfiado, além de outros pratos adicionais com folhas e sementes.

Hábitos alimentares da supermodelo

Ao acordar pela manhã, ela sempre bebe um copo de água morna com limão e sal marinho celta, segundo uma entrevista ao The Wall Street Journal. Este sal, colhido à mão na Inglaterra, é diferente do tradicional por ser menos processado e conter mais minerais essenciais.

Além disso, Gisele inclui no seu cardápio rotineiro pratos como frittatas ou omeletes, os quais podem ser acompanhados de uma vitamina de frutas.

