LITERATURA Livro ''Débeis brumas'', de Rafael Dias, tem lançamento nacional no Recife, nesta sexta (10) Além da sessão de autógrafos marcada para este dia 10, o autor participa de bate-papo com escritores neste sábado (11)

O lançamento nacional do livro ''Débeis brumas'', de Rafael Dias, chega em dose dupla no Recife. Com uma sessão de autógrafos nesta sexta-feira (10), às 19h30, na Livraria Imperatriz do Shopping Recife, em Boa Viagem, e um bate-papo com escritores no sábado (11), às 14h, no Instituto Ploeg, no bairro da Boa Vista.

O autor, jornalista e professor de Filosofia Rafael Dias realizou o seu primeiro trabalho literário em ''Débeis brumas'', na Folha de Pernambuco, onde o autor assinou críticas por muitos anos, em um livro. Além da obra ser contemplada em edital público à Região Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pela Editora Urutau (SP), o poema homônimo chegou a ser selecionado em prêmios nacionais.

O livro de poesia de Rafael propõe evidenciar suas vivências em cidades como Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Florianópolis, com o intuito de repensar a existência de objetos, seres e paisagens.

Sobre o livro ''Débeis brumas''

Em grande parte, inspirado na tese de doutorado defendida em Filosofia na UFSC, em 2023, e intitulada ''Névoa e a dialética alegórica da imagem: uma leitura constelar em torno da fantasmagoria, da poeira e do limiar na teoria do conhecimento de Walter Benjamin''.

O livro tem como fio condutor o conceito de névoa explorado por Walter Benjamin, mas também se estende por composições imagéticas (ar, cores, formas fluidas e demais instâncias do efêmero que escapam à classificação universal), além de desenvolver suas memórias sobre o cotidiano na América Latina contemporânea.

''A escolha do Recife como princípio desse movimento poético decorre não somente da minha relação afetiva com a cidade, mas também da força e da resistência de sua tradição literária, artística e cultural meio a uma esterilidade cultural. incluindo um mestrado, e dos meus primeiros trabalhos enquanto jornalista e professor'', explica Rafael, que também atuou como jornalista em jornais da cidade, como a Folha de Pernambuco.

Premiações

Em junho de 2024, o poema-título, ''Débeis brumas'', foi vencedor do 6º Prêmio Literário Afeigraf, além de ter sido lançado em uma coletânea nacional durante a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em setembro passado, junto a outros poetas brasileiros.

Sobre o autor

Nascido em Niterói (RJ), mudou-se com apenas um ano de vida para Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e, ao fim da infância, migrou para Recife. Na capital pernambucana, formou-se jornalista e mestre em Comunicação pela UFPE. Posteriormente, foi a Florianópolis, onde obteve seu PhD em Filosofia pela UFSC e formou-se professor. Atualmente, reside no Mato Grosso do Sul, onde atua como docente concursado.

