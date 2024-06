Livro inédito de Rita Lee chega em julho com trama de mistério protagonizada pela própria cantora

A- A+

Livro inédito de Rita Lee, "O mito do mito" deve chegar às livrarias no dia 29 de julho pela Globo Livros. A obra, uma ficção com toques de realidade e mistério protagonizada pela própria cantora, começou a ser escrita em 2005 e foi finalizada em 2019.

Rita decidiu lançar o romance, mas com uma condição: que fosse postumamente. “Não quero ninguém me perguntando de meras coincidências com fatos ou pessoas reais. Escritoramistério”, escreveu no livro.

Na história, a cantora mergulha em uma sessão de terapia com um doutor esquisitão, que só atende quando o sol se põe. No divã, ela se abre em busca de respostas para profundos questionamentos internos.

A pré-venda do livro já está disponível na Amazon, e inclui também uma ecobag exclusiva.

