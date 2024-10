Luana Piovani reposta vídeo com críticas à Virginia Fonseca sobre exposição dos filhos

Luana Piovani usou suas redes sociais para criticar Virginia Fonseca na manhã desta segunda-feira (28). Em seus stories do Instagram, a atriz repostou um vídeo de um internauta criticando a influenciadora digital e escreveu: "Pobres crianças rycas".

O Estadão procurou a assessoria da empresária e apresentadora, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A publicação compartilhada por Luana mostra uma matéria revelando que a mulher de Zé Felipe deu colágeno em pó para sua filha de dois anos. William, autor do vídeo original, criticou a atitude da influenciadora.

"Isso, no meu ponto de vista, é exploração, porque uma criança não pediu para já nascer tendo Instagram. A gente viu o caso da nossa pequena lá. A mudança de comportamento só por conta do uso do telefone. Pega uma malícia rápido, pega um estresse rápido. As crianças já estão estressadas sem ter nenhuma demanda emocional, psicológica, de trabalho", começou.