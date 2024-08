Luciano Huck relata passagem pela Ucrânia durante bombardeio: "Uma das madrugadas mais tensas"

A- A+

Luciano Huck usou as redes sociais, nesta quarta-feira (28), para detalhar sua passagem por Kiev, capital na Ucrânia, na última segunda-feira (26), quando o país foi alvo de um dos mais intensos bombardeios da Rússia.



Na ocasião, o apresentador se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para a gravação de um documentário que ele vem desenvolvendo junto ao Globoplay — parte da entrevista foi publicada, na última terça-feira (27), pelo Globo.

Instantes antes de realizar a entrevista com Zelensky, Luciano Huck precisou se manter em claro — ao longo de toda a madrugada — no abrigo antiaéreo no subsolo do hotel em que estava hospedado, enquanto mais de 200 mísseis e drones eram lançados sobre a cidade.



"Nesta segunda, a Ucrânia sofreu o mais duro bombardeio desde o início da invasão russa. Eu estava lá, acomodado em um abrigo anti-aéreo na capital, Kiev, enquanto tudo acontecia. Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida", contou o apresentador, por meio do Instagram.

Na mesma publicação, Luciano Huck explicou o motivo de ter desembarcado no país assolado por um trágico conflito bélico desde fevereiro de 2022:



"O que me levou até a Ucrânia foi o desejo de conhecer a terra de meus antepassados, ver de perto as barbaridades da guerra e escutar com atenção as pessoas que vivem esse conflito. Poucas horas depois do ataque de mísseis e drones, eu tive o privilégio de conversar com o presidente Volodymyr Zelensky sobre sua vida, liderança, perspectivas de um acordo de paz e a relação com o Brasil".

