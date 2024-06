A- A+

apartamento luxuoso Ludmilla compra apartamento em Miami, local onde visitou clínica de fertilização com a mulher Cantora comprou imóvel por R$ 13,5 milhões, no período quando se apresentou no Coachella, nos Estados Unidos, em abril

Ao que parece, Ludmilla está planejando o seu futuro. A cantora mostrou, nesta quinta-feira (13), um apartamento luxuoso com uma super vista que comprou em Miami, na Flórida, Estados Unidos.



Assim, a artista passou a ter um endereço próximo à clínica de fertilização, na cidade americana, onde visitou com a esposa, Brunna Gonçalves, em dezembro do ano passado. De acordo com o site do estabelecimento, oferece dois tratamentos para casais lésbicos.

De acordo com o portal Leo Dias, o apartamento foi adquirido pelo valor de R$ 13,5 milhões com Juliana Fernandes, conhecida como a corretora dos famosos. A compra aconteceu quando Ludmilla estava nos Estados Unidos, se apresentando no Coachella, em abril.

LUDMILLA em seu novo apartamento, localizado em Miami, avaliado em 13,5 milhões de reais, ou seja, 2,5 milhões de dólares. pic.twitter.com/zKW3b1X3kn — LUDMILLA BRASIL (@LudmillanoBR) June 13, 2024

— Estava louca para contar essa novidade para vocês. Eu tenho um apartamento em Miami agora, vistão, estou muito feliz. Comprei esse apartamento na época do Coachella e não contei para ninguém. Mostrei para a minha mãe antes e ainda vem uma obra aí — contou a artista.

É em Miami que fica localizada a Conceptions Flórida, clínica de fertilização e que oferece tratamentos para casais lésbicos. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Ludmilla e Bruna já exporam que iniciaram o processo para serem mães.

Os tratamentos oferecidos pela clínica são:

Inseminação intrauterina (IIU): Nesta opção, o médico segue a ovulação natural de uma mulher (ciclo natural) ou recomenda uma medicação oral por cinco dias seguidos que estimula o ciclo seguido de exames de sangue e ultrassom para determinar a data precisa em que a IIU deverá ocorrer. Este tratamento pode ser feito com esperma de um doador conhecido ou anônimo.

Fertilização In Vitro (FIV): Na fertilização in vitro, existem diversas opções dependendo da preferência do indivíduo e/ou casal. O esperma usado para fertilização pode ser de doador conhecido ou anônimo. Os embriões podem ser transferidos para a mulher cujos óvulos foram utilizados para fertilização ou para a parceira (FIV recíproca).

Ainda de acordo com o site da clínica, mais de cinco mil bebês já foram gerados por meio dos tratamentos da Conceptions Florida. Além dos tratamentos já citados, eles oferecem congelamento de óvulos e tem experiência com doadores de óvulo ou esperma e também com barriga solidária.

No Brasil, o custo da Fertilização in Vitro pode começar em R$ 15 mil, já nos Estados Unidos a estimativa é que os tratamentos já comecem em R$ 50 mil. Na Conceptions Florida, um ciclo de fertilização in vitro pode custar cerca de US$ 16 mil (cerca de US$ 78, 5 mil).

