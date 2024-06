A- A+

Famosos Afastado da TV, Luigi Baricelli vive nos EUA e se dedica ao triatlo, sua nova paixão Ator e apresentador 'aprendeu a gostar de nadar' por causa do foco no esporte e tem quatro provas marcadas nos próximos meses

Luigi Baricelli é visto atualmente na pele do vilão Raul, em “ Alma gêmea” nos fins de tarde da TV Globo. Entretanto, o ator e apresentador, apesar de ter integrado produções de sucesso como a novela em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, se afastou da televisão.



Em anos anteriores, ele até apresentava alguns programas — como o sorteio da Mega da Virada, cuja última vez foi em 2021—, esporadicamente. Hoje, ele vive com a esposa na Flórida, nos Estados Unidos, e se dedica a treinos para triatlo.

No perfil do Instagram, o ator até compartilha dicas com os seguidores (mais de 280 mil, ao total) sobre os treinos que vem realizando: um deles, na academia, é focado no exercício para fortalecer as pernas, panturrilha e tíbia, natação e ciclismo. O objetivo dele é continuar desenvolvendo as habilidades no triatlo, que abrange exatamente as três práticas (natação, ciclismo e corrida).

“A jornada até o triatlo é mais do que apenas preparar o corpo; é sobre fortalecer a mente e o espírito. Estabeleci uma meta: aprender a gostar de nadar, porque sei que essa é a chave para alcançar meus objetivos no triatlo. E acredite, essa meta está transformando minha perspectiva”, contou Baricelli.

Ao observar a determinação do apresentador, um seguidor até perguntou se ele iria competir em Paris, nos jogos olímpicos. “Não, tenho quatro provas aqui na Flórida neste próximos quatro meses”, respondeu.

A decisão de Baricelli de se mudar de vez para a cidade americana foi tomada em 2015, conforme ele conta. A partir deste ano, começou, junto com a esposa, a coach e psicanalista Andreia Baricelli, a cuidar da transferência dos filhos, resolvendo as pendências quanto à escola dos garotos.

“Desde a primeira vez que visitamos Orlando, sentimos a magia deste lugar. Nossas visitas se tornaram cada vez mais frequentes, e aos poucos, começamos a enxergar este lugar como nosso verdadeiro lar, mesmo que inconscientemente.

“O sonho de viver aqui começou a se tornar realidade depois que compramos nossa primeira casa. Passamos cada vez mais tempo nos Estados Unidos, aproveitando férias prolongadas para mergulhar na cultura deste lugar mágico”, disse ele sobre a transferência.

Com a vida toda transferida para Orlando, cidade turística nos Estados Unidos, Luigi e a família até receberam a cidadania americana. “Celebramos uma conquista que enche nossos corações de alegria e orgulho. Essa conquista é uma das maiores de nossas vidas e nos assegura de que aqui também é o nosso lar. Estaremos sempre entre Brasil e EUA”, comemorou Baricelli, em um post no Instagram, em outubro de 2023.

