Luigi César demorou quatro meses para beijar esposa; conheça filho de Elaine Mickely e César Filho

O casamento no civil de Luigi Cesar, filho de Elaine Mickely e Cesar Filho, com Júlia Saraiva, neste sábado (15), repercutiu nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Elaine compartilhou vários registros do momento, que aconteceu em São Paulo. A cerimônia religiosa, seguida de festa, será em setembro, na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, interior de São Paulo, onde se casaram diversas famosas como Sandy, Adriane Galisteu e Bárbara Evans.

"Mais um dia, CHEIO de emoções e repleto das bênçãos do Senhor, em nossa casa. Que privilégio ver o nosso menino seguindo seu caminho. Quanta honra, como PAIS, ver a nossa missão cumprida até aqui e que fizemos um bom trabalho!", escreveu Elaine na legenda do post compartilhado com seus mais de 850 mil seguidores.

Quem são Luigi César e Júlia Saraiva?

Luigi Lorenzo Cesar tem 20 anos e é o filho caçula de Elaine e Cesar, que também são pais de Luma Cesar, de 23 anos. Evangélico, ele costuma pregar na Lagoinha Alphaville, igreja localizada em área nobre de São Paulo. Luigi é um dos líderes do Legacy Alphaville, grupo com mais de 500 jovens que frequentam a instituição.

Luigi é estudante de Administração e tem mais de 120 mil seguidores em suas redes sociais. Ele conheceu Júlia em 2021 — as famílias são amigas. Eles começaram a namorar em junho de 2022 e, em setembro do ano passado, o rapaz pediu a mão dela em casamento.

