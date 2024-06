A- A+

Famosos Quem é Rafael Kemp, novo namorado de Mariana Goldfarb? Ex de Cauã Reymond, modelo e apresentadora postou fotos com o empresário, na cerimônia de casamento de sua irmã, Bela Goldfarb

Mariana Goldfarb compartilhou nas suas redes sociais neste domingo (16) fotos feitas no casamento de sua irmã, Bela Goldfarb, em uma cerimônia intimista realizada no Rio.



A modelo e apresentadora de 34 anos usou um vestido preto, com um decote em V ousado, e apareceu nas fotos com seu novo namorado, o empresário e economista Rafael Kemp, de 29 anos.





Ex-mulher de Cauã Reymond, Mariana assumiu o namoro no mês passado, ao responder com um emoji de um coração em chamas à pergunta de uma fã nos stories, no Instagram. Mas quem é Rafael Kemp?

Junto com a mãe, Márcia Kemp, e o irmão gêmeo, Gustavo, o empresário está no comando de uma marca de bolas, roupas e acessórios, a carioca Nannacay, na qual é diretor de crescimento.



A grife, de acordo com o jornal Extra, ao lançar itens de produção manual e sustentável virou queridinha de celebridades e já conquistou até artistas internacionais como Beyoncé. A loja on-line da marca vende peças de até R$ 11 mil.

Assim como a mãe, Rafael é formado em economia, mas na empresa da família assume as funções na expansão de projetos, inovação e marketing. A atuação no ramo da moda o levou a ter o nome listado na Forbes Under 30 como um dos jovens talentos e influentes antes.

Rafael Kemp trabalhou em uma startup de seguros e passou um ano se dedicando ao mercado financeiro, na área de investimentos, dada a formação de economista. Outra paixão de Kemp é o surf: em seu perfil do Instagram, com 6 mil seguidores, ele costuma postar fotos surfando em picos como Fernando de Noronha (PE) e Bocas del Toro, no Panamá.

