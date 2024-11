A- A+

parceria Luísa Sonza se declara para Mart'nália após compartilhar clipe de pagode: "Sabe que é gostosa" Em parceria inédita, cantoras lançam novas versão para pagode "Cheia de manias", do grupo Raça Negra, que foi sucesso na década de 1990

Deu "match" entre Luísa Sonza e Mart'nália. As cantoras acabam de lançar o clipe de uma nova regravação para o pagode "Cheia de manias", do grupo Raça Negra.

Com a repercussão da canção — que faz parte do recém-lançado álbum da filha de Martinho da Vila, "Pagode da Mart'nália" —, as artistas vêm celebrando a parceria inédita e trocando declarações na internet.

"Te amo", afirmou jovem gaúcha de 26 anos para a carioca de 59.

No clipe disponível no YouTube, as duas aparecem juntas, abraçadas.

"Cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa", destacou Luísa, ao reproduzir, por meio dos Stories do Instagram, um trecho da letra que foi sucesso na década de 1990.

"Foi legal ter ela nesse disco porque naquela época o pagode também não era das mulheres, era só os meninos certinhos, bem vestidos" ressalta Mart'nália, em entrevista ao Globo.

"Acho que é por isso que a galera deixou a juventude curtir o pagode. Porque o samba era aquilo, né? Os bêbados, madrugada... e esses meninos eram todos certinhos, totalmente diferente de mim!"

Veja clipe de Mart'nália e Luísa Sonza



